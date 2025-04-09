Евросоюз хочет запретить использование карбона в автомобилестроении: Япония под угрозой

Углеродное волокно (карбон) стало популярно в автомобильной промышленности благодаря своим характеристикам, таким как легкость, прочность, долговечность и безопасность.

Как правило, этот материал используют в самых премиальных машинах, а также спортивных дорожных автомобилях и гоночных болидах.

Карбоновый капот

Однако недавно стало известно о том, что Европейский союз обсуждает план по запрету использования углеволокна/карбона в автомобилестроении. Аргументируется он тем, что волокна этого материала могут наносить вред здоровью человека при утилизации транспортных средств.

Недавно Европарламент предложил ряд поправок к директиве, чтобы существенно ограничить использование опасных веществ в автомобилях.

Если в этот список будет включен карбон, то материал впервые за свою историю станет нелегален для использования в машинах.

Производство углеволокна в Японии

Сильнее всего пострадать от нововведения могут японские компании, которые инвестировали в развитие производства углеволокна огромные средства. Среди них значатся такие крупные фирмы как Toray, Teijin и Mitsubishi Chemical.