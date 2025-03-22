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Странные селекторы КПП современных машин вгоняют водителей в ступор

Текст: Михаил Романченко
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Одной из главных вещей в салоне машины, которой сегодня стремятся выделиться автопроизводители, является их селекторы трансмиссий.

Времена, когда переключатель диапазонов коробки передач находился в центральном тоннеле и выглядел как обычный рычаг давно ушли. Теперь нередко их заменяют ручки, шарики, джойстики, кнопки и даже сенсоры. Вот только потребители от этого не в восторге. 

Журнал «The Wall Street Journal» приводит слова некоторых владельцев новых машин, которые путаются в управлении автомобилями с их странными селекторами трансмиссий. 

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Селектор трансмиссии Nissan Rogue

К примеру, 65-летняя жительница США Линда Хофф арендовала кроссовер Nissan Rogue с селектором КПП, похожим на джойстик, но так и не смогла разобраться, как включить с помощью него задний ход.

Кроме нее на свои машины жалуются владельцы электрического кроссовера Genesis GV60, в котором селектор коробки передач скрывается за декоративным хрустальным шаром.

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Селектор коробки передач кроссовера Genesis GV60

Сама деталь выглядит в брошюре и в жизни очень необычно и футуристично, но путает своих обладателей.

Чтобы разобраться с этой проблемой корейскому автопроизводителю даже пришлось выпустить 4-минутное видео, в котором объясняется, как заставить хрустальный шар повернуться и открыть водителю возможность выбора диапазонов работы трансмиссии с помощью шайбы. 

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Сенсорный селектор трансмиссии Tesla

Существуют претензии даже к селекторам коробок передач машин Tesla, но, как отмечает «WSJ», чаще всего владельцы таких автомобилей со временем привыкают к их сенсорам. 

Но некоторые люди также сталкиваются с проблемами из-за того, что на ряд переключателей коробок передач автопроизводители «навешивают» дополнительные функции. 

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Селектор трансмиссии пикапа Rivian R1

Так, к примеру, рычаг КПП, установленный на рулевой колонке электрического пикапа Rivian R1, используется также для включения и выключения адаптивного круиз-контроля.

В итоге некоторые владельцы в попытках активировать «круиз» могут случайно включить заднюю передачу. Впрочем, недавно этот американский автопроизводитель устранил эту проблему обновлением программного обеспечения.  

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Фото:Nissan, Genesis, Tesla, Rivian
ИСТОЧНИК:WSJ

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