Странные селекторы КПП современных машин вгоняют водителей в ступор

Одной из главных вещей в салоне машины, которой сегодня стремятся выделиться автопроизводители, является их селекторы трансмиссий.

Времена, когда переключатель диапазонов коробки передач находился в центральном тоннеле и выглядел как обычный рычаг давно ушли. Теперь нередко их заменяют ручки, шарики, джойстики, кнопки и даже сенсоры. Вот только потребители от этого не в восторге.

Журнал «The Wall Street Journal» приводит слова некоторых владельцев новых машин, которые путаются в управлении автомобилями с их странными селекторами трансмиссий.

Селектор трансмиссии Nissan Rogue

К примеру, 65-летняя жительница США Линда Хофф арендовала кроссовер Nissan Rogue с селектором КПП, похожим на джойстик, но так и не смогла разобраться, как включить с помощью него задний ход.

Кроме нее на свои машины жалуются владельцы электрического кроссовера Genesis GV60, в котором селектор коробки передач скрывается за декоративным хрустальным шаром.

Селектор коробки передач кроссовера Genesis GV60

Сама деталь выглядит в брошюре и в жизни очень необычно и футуристично, но путает своих обладателей.

Чтобы разобраться с этой проблемой корейскому автопроизводителю даже пришлось выпустить 4-минутное видео, в котором объясняется, как заставить хрустальный шар повернуться и открыть водителю возможность выбора диапазонов работы трансмиссии с помощью шайбы.

Сенсорный селектор трансмиссии Tesla

Существуют претензии даже к селекторам коробок передач машин Tesla, но, как отмечает «WSJ», чаще всего владельцы таких автомобилей со временем привыкают к их сенсорам.

Но некоторые люди также сталкиваются с проблемами из-за того, что на ряд переключателей коробок передач автопроизводители «навешивают» дополнительные функции.

Селектор трансмиссии пикапа Rivian R1

Так, к примеру, рычаг КПП, установленный на рулевой колонке электрического пикапа Rivian R1, используется также для включения и выключения адаптивного круиз-контроля.

В итоге некоторые владельцы в попытках активировать «круиз» могут случайно включить заднюю передачу. Впрочем, недавно этот американский автопроизводитель устранил эту проблему обновлением программного обеспечения.