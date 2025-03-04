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Новый японский скоростной поезд не сможет приблизиться к рекорду китайского

Текст: Алиса Шашкова
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Японская компания JR East разрабатывает новое поколение скоростного поезда Tohoku Shinkansen серии E10, который должен получить серийную версию к осени 2027 года. 

Накануне авторы этого проекта рассекретили его характеристики, судя по которым новинке не удалось прибавить в дисциплине максимальной скорости и приблизиться к рекордсмену в этом показателе, созданном в Китае.

Предполагалось, что новый японский поезд сможет разгоняться до 360 километров в час, но в испытаниях он показал себя на уровне предшественника, продемонстрировав максимальную эксплуатационную скорость на уровне 320 км/ч.

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Зато в новом японском поезде дебютирует специальная схема расположения сидений 2+2 Train Desk с увеличенными столами между креслами и перегородками, создающими эффект уединенности, а также высокоскоростной Wi-Fi. 

Кроме того, он станет гораздо тише и удобнее для пассажиров за счет улучшенной шумоизоляции и продуманного внутреннего пространства.

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Главные зменения в скоростном поезде Tohoku Shinkansen серии E10

Эксперты связывают отсутствие прорыва в показателе максимальной скорости Tohoku Shinkansen E10 ускоренной разработкой этой модели, а также акцентом на доработку внутренней конструкции и эксплуатационных характеристик. 

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Китайский скоростной поезд CR450 EMU

Напомним, ранее в Китае был представлен поезд, установивший мировой рекорд максимальной скорости для такого вида транспорта. Модель CR450 EMU (на фото выше) разгоняется до 450 километров в час. 

Пока этот поезд находится в статусе прототипа, но вскоре выйдет на китайские железные дороги. 

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Фото:JR East, CRRC

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