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Блогер заказал дешевый трактор из Китая и сильно пожалел о своей покупке

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Китайские маркетплейсы завлекают покупателей со всего мира своими низкими ценами, но далеко не всегда представленная на них продукция является качественной.

Проверить на себе этот тезис недавно взялся американский блогер с канала «EbikeSchool», который заказал из «Поднебесной» новый электрический трактор. Выбор на эту машину пал из-за ее доступной цены, однако в итоге ютуберу пришлось пожалеть о необдуманной покупке.

Сомнения в том, что это действительно качественный трактор, начали закрадываться в голову блогера еще в момент распаковки товара. Осмотрев аккумуляторные батареи оказалось, что их клеммы уже начали корродировать. 

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Скриншот с YouTube

Плохое качество сборки проявилось в момент запуска машины, которая издала звук, похожий на взрыв. Еще хуже дела начали идти, когда трактор отправили работать по основному назначению. 

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Скриншот с YouTube

После запуска телескопического погрузчика электрический трактор полностью обездвиживается, а если набрать полный ковш груза, то автомобиль опрокидывается полным весом на передние колеса. 

Исправить последний недостаток блогер решил с помощью установки на трактор вилл, но во время попытки поднять ими груз они просто отвалились. 

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Скриншот с YouTube

В своем видеоролике мужчина поведал также о других проблемах, которые затронули его новый трактор, в том числе рассказал о неисправностях с гидравликой. И посетовал, что сильно пожалел о своем приобретении. 

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Фото:EbikeSchool.com

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