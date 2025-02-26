Блогер заказал дешевый трактор из Китая и сильно пожалел о своей покупке

Китайские маркетплейсы завлекают покупателей со всего мира своими низкими ценами, но далеко не всегда представленная на них продукция является качественной.

Проверить на себе этот тезис недавно взялся американский блогер с канала «EbikeSchool», который заказал из «Поднебесной» новый электрический трактор. Выбор на эту машину пал из-за ее доступной цены, однако в итоге ютуберу пришлось пожалеть о необдуманной покупке.

Сомнения в том, что это действительно качественный трактор, начали закрадываться в голову блогера еще в момент распаковки товара. Осмотрев аккумуляторные батареи оказалось, что их клеммы уже начали корродировать.

Скриншот с YouTube

Плохое качество сборки проявилось в момент запуска машины, которая издала звук, похожий на взрыв. Еще хуже дела начали идти, когда трактор отправили работать по основному назначению.

Скриншот с YouTube

После запуска телескопического погрузчика электрический трактор полностью обездвиживается, а если набрать полный ковш груза, то автомобиль опрокидывается полным весом на передние колеса.

Исправить последний недостаток блогер решил с помощью установки на трактор вилл, но во время попытки поднять ими груз они просто отвалились.

Скриншот с YouTube

В своем видеоролике мужчина поведал также о других проблемах, которые затронули его новый трактор, в том числе рассказал о неисправностях с гидравликой. И посетовал, что сильно пожалел о своем приобретении.