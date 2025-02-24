В России хотят запустить в массовое производство арктические маршрутки

В России существует огромное количество территорий с суровым климатом, где людям просто необходима компактная и недорогая техника для передвижений. Одним из таких автомобилей в перспективе может стать так называемая арктическая маршрутка, которую разрабатывают инженеры компании «Моментум»

На днях эта фирма провела презентацию и испытания прототипов гусеничной и колёсной внедорожной техники, разработанной для обеспечения транспортной доступности в Арктике.

Машину показали полярникам, а также дали им возможность протестировать такие автомобили в рамках испытательных заездов, которыми те остались довольны.

Напомним, арктическая маршрутка, существующая сейчас в качестве двух вариантов прототипов, носит имя «Каракурт». Это колесная машина высокой проходимости грузоподъемностью до 1 тонны, а также гусеничный вездеход грузоподъемностью до 2 тонн.

Легковая версия «Каракурта»

В первом случае максимальная скорость «Каракурта» достигает отметки в 75 километров в час. Внутри автомобиль может уместить до трех человек и провезти 300 кг сухого груза в кузове и еще 750 кг в прицепе.

Машина оборудована лебедкой и оснащена отапливаемой, комфортной кабиной с цифровой панелью приборов и подвеской с гидравлическими амортизаторами.

Вторая версия «Каракурта» – гусеничный вездеход, использующий резино-полимерную гусеницу и пневматическую подвеску. «Максималка» такой «арктической маршрутки» составляет 50 километров в час при езде по суше и до 3 километров в час при передвижении по воде (можно увеличить до 8 км/ч благодаря установке болотного винта).

Для гусеничной платформы предусмотрено сразу семь модификаций: для пассажирских перевозок (до 14-ти человек), лаборатория, дизельная электростанция, грузовая платформа, буровая установка и платформа для перевозки 12 метровых труб.

Все варианты «Каракурта» собираются начать выпускать в серийном виде уже в этом году.