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«Китайская Ока» впервые обновилась и сразу подорожала

Текст: Ростислав Архипов
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Недорогой хэтчбек китайской марки Leapmotor, который сейчас продается не только у себя на родине, но и в Европе под патронажем Stellantis, пережил первое обновление. Автомобиль с индексом T03, по габаритам незначительно крупнее отечественной «Оки», расширил свое оснащение и подорожал, но фактически остался прежним.

Длина и колесная база Leapmotor T03 после рестайлинга остались без изменений, составив прежние 3620 мм и 2400 мм соответственно. Электрические двигатели также сохранили свою мощность. 

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Обновленный хэтчбек Leapmotor T03

В случае с базовой комплектацией максимальная отдача электромотора хэтчбека составляет 75 лошадиных сил, а в более дорогих версиях машина использует 109-сильный агрегат.

С литий-железо-фосфатными батареями все оказалось аналогично. Прерогативой начальной версии будет аккумулятор на 31,9 кВт/ч. В более дорогих модификациях можно рассчитывать на батарею емкостью 41,3 кВт/ч. Запас хода первого варианта составит 310 километров, а второго – 403 километра соответственно (по китайскому циклу CTLC).

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Основные перемены в «китайской Оке» скрываются внутри, где дизайнеры Leapmotor слегка «подшаманили» салон и наделили его одной важной «фишкой».

В мультимедийную систему машины была внедрена система искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek, которая способна управлять рядом функций без участия человека.

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Что касается самого важного изменения в обновленном хэтчбеке T03, то оно связано с его ценой. 

Если раньше в Китае такие переднеприводные 5-дверки продавали минимум за 49 тысяч 900 юаней (612 тысяч рублей), то с рестайлингом их стоимость увеличилась до 59 тысяч 800 юаней (735 тысяч рублей).

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Фото:Leapmotor

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