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В Китае обнаружили роскошный 7-местный минивэн, который во много раз дешевле Toyota Alphard

Текст: Алексей Шмидт
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JOYLONG IFLY 08 1

Минивэны остаются популярным сегментом рынков многих стран, несмотря на засилье кроссоверов. Автомобили, ориентированные на большие семьи, пользуются высоким спросом, а покупатели готовы платить за них огромные деньги.

Такие модели как Toyota Alphard и Lexus LM известны своей вместительностью и изысканностью даже в базовой комплектации, но стоят очень дорого. Однако в Китае существует их аналог, который можно купить в несколько раз дешевле.

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Joylong iFly

Речь идет о минивэне Joylong iFly. Семиместная модель с необычным названием производится в «Поднебесной» с 2014 года и стоит всего 188 тысяч юаней или 2,3 миллиона рублей по текущему курсу. Это более чем в два раза дешевле по сравнению с Toyota Alphard Executive Louge, популярном в Японии.

Китайская модель легко может стать альтернативой знаменитого японского минивэна. Но с ней все не так идеально, как кажется на первый взгляд.

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Joylong iFly

Самое главное – дизайн iFly сильно устарел. Он включает в себя набор толстых фар, плоский передний бампер с воздухозаборниками и примитивные светодиодные дневные ходовые огни.

Решетка радиатора машины похожа на Mercedes-Benz, а стеклоподъемники имеют форму, имитирующую предыдущее поколение Toyota Alphard (образца 2015-2023 года). 

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Joylong iFly

У «Альфарда» китайский аналог копирует даже легкосплавные колесные диски и хромированные акценты на дверных ручках и сзади. 

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Интерьер Joylong iFly

Но есть у машины и свои плюсы. В отличие от японского визави, минивэн из КНР использует передовую гибридную систему с 2-литровым бензиновым турбомотором на 233 лошадиные силы. Она работает в связке с 8-скоростной автоматической коробкой передач и обеспечивает машине мизерный расход топлива. 

Интересный момент, касающийся iFly, связан с возможностью ее появления на постсоветском рынке. В 2019 году сообщалось о планах Joylong организовать сборку машины в Беларуси на заводе «Юнисон», но дальше слухов проект так и не пошел. 

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Фото:Joylong

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