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В Индии создали несуществующий восьмой экземпляр гиперкара Lykan Hypersport из Форсажа

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Ультраредкий гиперкар Lykan Hypersport стал известен после того, как принял участие в съемках одной из сцен фильма «Форсаж 7».

Главный герой этой киноленты Доминик Торетто прыгал на нем с небоскреба на небоскреб в Объединенных Арабских Эмиратах, популяризировав эту машину во всем мире. 

С тех пор Lykan Hypersport является одним из самых желанных и дорогих автомобилей в мире. Таких гиперкаров существует всего 7, но недавно в Индии обнаружился восьмой, о котором никто не знал. 

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Реплика Lykan Hypersport из Индии

Речь идет не совсем об оригинальном автомобиле, а о его копии. Причем сделанной из массовой машины. 

В основе индийской реплики ливанского гиперкара лежит никто иной как японский седан Honda Civic, который с помощью местного умельца превратился подделку Lykan Hypersport, но с рядом собственных доработок.

Так, к примеру, машине ручной работы достался двойной выхлоп, заимствованный у мотоцикла, и встроенный огнемет (да, вы не ослышались). 

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Реплика Lykan Hypersport из Индии

По словам владельца автомобиля, у его копии Lykan Hypersport более высокий клиренс, что важно на разбитых индийских дорогах. 

Разумеется, ни о каких скоростных способностях поддельного гиперкара говорить не стоит.

Оригинальный гиперкар компании Lykan разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,8-секунды, тогда как его индийская копия делает это в лучшем случае за 10-секунд, а то и дольше. 

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Фото: MIHIR GALAT/YouTube

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