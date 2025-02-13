В Индии создали несуществующий восьмой экземпляр гиперкара Lykan Hypersport из Форсажа

Ультраредкий гиперкар Lykan Hypersport стал известен после того, как принял участие в съемках одной из сцен фильма «Форсаж 7».

Главный герой этой киноленты Доминик Торетто прыгал на нем с небоскреба на небоскреб в Объединенных Арабских Эмиратах, популяризировав эту машину во всем мире.

С тех пор Lykan Hypersport является одним из самых желанных и дорогих автомобилей в мире. Таких гиперкаров существует всего 7, но недавно в Индии обнаружился восьмой, о котором никто не знал.

Реплика Lykan Hypersport из Индии

Речь идет не совсем об оригинальном автомобиле, а о его копии. Причем сделанной из массовой машины.

В основе индийской реплики ливанского гиперкара лежит никто иной как японский седан Honda Civic, который с помощью местного умельца превратился подделку Lykan Hypersport, но с рядом собственных доработок.

Так, к примеру, машине ручной работы достался двойной выхлоп, заимствованный у мотоцикла, и встроенный огнемет (да, вы не ослышались).

Реплика Lykan Hypersport из Индии

По словам владельца автомобиля, у его копии Lykan Hypersport более высокий клиренс, что важно на разбитых индийских дорогах.

Разумеется, ни о каких скоростных способностях поддельного гиперкара говорить не стоит.

Оригинальный гиперкар компании Lykan разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,8-секунды, тогда как его индийская копия делает это в лучшем случае за 10-секунд, а то и дольше.