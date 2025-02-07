Летающие автомобили могут быть дешевыми: пример из Китая

Бюджетный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV появился в 2020 году и практически сразу стал одним из главных бестселлеров Китая, а в начале 2024 года перешел во второе поколение.

Успех машины связывали с его ультранизкой ценой – на стартовом этапе электрокар стоил всего около 5 тысяч долларов или менее 500 тысяч рублей.

Летающая версия Wuling Hongguang Mini EV

Взяв за основу эту модель китайский блогер с ником «Капитан Летающий Кот» решил доказать, что из этого автомобиля можно сделать дешевую летающую машину.

В ролике, опубликованном в «поднебесных» соцсетях, мужчина избавился от всех внутренностей оригинального Hongguang Mini EV, оставив лишь его кузов, а затем установил на его крышу H-образный октокоптер, который научил машину летать.

В тестовом полете автомобиль управлялся специальным пультом и смог оторваться от земли на несколько метров, но даже этого может быть достаточно, чтобы в буквальном смысле перелетать пробки на дорогах.

По словам блогера из КНР, чтобы максимально облегчить кузов (до 180 кг) ему пришлось использовать углеродное волокно, а также демонтировать все детали шасси, электромотор и аккумулятор, поэтому машина больше не способна нормально ездить по дороге. Зато теперь она умеет летать.

В комментариях к ролику пользователи пишут, что блогеру одним своим видео удалось сбить потенциально высокие цены на такие автомобили в будущем.