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Владельцу уникального автомобильного номера предложили за него больше 1 миллиарда рублей: он отказался

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
номер f1

Автомобильные номера иногда могут стоить гораздо дороже самой машины, которой они положены, а владельцы таких госзнаков используют их как инвестицию.

Одним из таких людей является Афзал Хан, который в 2008-м году приобрел уникальный номер «F1» (аббревиатура, означающая Formula 1) у Совета Эссекса (графство на юго-востоке Великобритании).

Тогда мужчина заплатил за него 500 тысяч фунтов стерлингов (620 тысяч долларов или 60 миллионов рублей). Но если верить его словам, спустя более 15 лет этот номер стоит в десятки раз дороже. 

F1 License Plate Bugatti
Bugatti с номерным знаком F1

Владелец этого знака рассказал, что отклонил несколько предложений купить этот номер у него за внушительные суммы, в том числе за 10 миллионов фунтов стерлингов (12,4 миллиона долларов или чуть больше 1 миллиарда 200 миллионов рублей). 

С 2008 года номер «F1» успел побывать на нескольких автомобилях, но сегодня с ним на учете стоит Bugatti Veyron SuperSport. 

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Bugatti Veyron SuperSport с номером F1 (@afzalkahn)

Номерной знак, отсылающий своей аббревиатурой к чемпионату Формулы-1, не единственный, которым владеет бизнесмен. 

На его счету зарегистрировано более 60 уникальных автомобильных номеров, которые он использует для знаменательных событий. 

К примеру, на последней королевской свадьбе мужчина установил на свой полноприводный Mercedes знак 4HRH, и практически сразу получил предложение продать номер дороже 1 миллиона долларов. 

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Фото:@afzalkahn

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