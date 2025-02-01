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Первый в мире электрокар на солнечных батареях появится на дорогах уже очень скоро

Текст: Алиса Шашкова
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Крупнейшие мировые автопроизводитель активно переходят на электромобили. И всем им необходимы зарядные станции, которых в некоторых странах сильно нехватает. Но вскоре у таких машин может появиться совершенно новый способ пополнения заряда аккумулятора. В этом поможет Солнце.

Первый электрокар на солнечных батареях, способный заряжаться без кабеля, должен добраться до своих покупателей до конца 2025 года.

Автором проекта является стартап Aptera Motors. Компания пообещала, что до окончания нынешнего года поставит своим клиентам почти 50 тысяч таких автомобилей. 

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Электромобиль Aptera, заряжающийся от солнечных лучей

Как будет выглядеть машина уже известно. Ранее ее серийный вариант электрокара показали на официальных фотографиях. 

Автомобиль сможет проезжать на одном заряде до 643 километров, а пополнять запас энергии его батарея частично будет от солнечных лучей (в день максимум на 65 километров). Таким образом тем, кто проезжает каждый день больше, все же понадобится зарядный кабель и стационарная розетка или зарядная станция. 

Что самое интересное, разработчики модели утверждают, что технология будет работать даже в пасмурных условиях и облака для нее не станут серьезной помехой. 

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Салон электрокара Aptera на солнечных батареях

Согласно раскрытым техническим характеристикам, с места до 100 км/ч Aptera сможет разгоняться менее чем за шесть секунд, а внутри него сможет расположиться до двух человек.

В арсенал модели войдет передовая система технологического зрения с двумя камерами, система контроля «слепых» зон, а также мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Перед началом серийного выпуска Aptera проводит финальные тесты своей инновационной машины на полигоне в Карлсбаде в Калифорнии. Как только они будут завершены, автомобиль начнут отправлять его первым заказчикам. 

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Фото:Aptera Motors

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