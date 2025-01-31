ДомойАвтоновости сегодняНовый китайский супергибрид Venucia Big V DD-i с японскими корнями: выложены первые...

Новый китайский супергибрид Venucia Big V DD-i с японскими корнями: выложены первые официальные изображения машины

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
a1cd5b9b72 1

Летом 2023 года компания Venucia, являющаяся продуктом слияния технологий двух совершенно разных автопроизводителей Dongfeng и Nissan, представила новый супергибридный кроссовер V DD-i. 

Машину неплохо приняли на местном китайском рынке, поэтому уже спустя почти 2 года у нее должен появиться преемник. Накануне такой автомобиль впервые показали на официальных изображениях. 

Реформенный кроссовер должен получить немного другое название – Big V DD-i. Машине предстоит пережить некоторые незначительные доработки по части дизайна.

54b6b568b9174b57b6a67ec1e29c0c97
Venucia Big V DD-i

«Паркетник» продолжит использовать раздельные кластеры фар, но нижний блок сменит форму и расположится чуть выше, чем был раньше. От черной имитации решетки радиатора не останется и следа – ее заменит пластиковая заглушка в бампере, а светодиодные ДХО сменят внутренний рисунок. 

Сзади супергибрид Venucia практически не поменяется, обзаведясь практически тем же, что и раньше сплошным блоком фонарей и аналогичным бампером. 

f789c2a599c24aa59a8a0f9a0ee64008
Venucia Big V DD-i

Зато кроссоверу предстоит стать крупнее, так что слово Big в названии не простая бутафория. Его длина увеличится на 13 мм (до 4620 мм), а высота прибавит 5 мм (до 1629 мм). Расстояние между осями будет прежним – 2,7-метра. 

Техническая сторона машины сохранится. Как и раньше, приводить в движение Big V DD-i будет подключаемая гибридная система на базе 1,5-литрового ДВС, работающая в паре с электромотором и тяговым литий-железо-фосфатным аккумулятором на 10,6 или 21,1 кВт/ч. Исключительно на электротяге первый вариант проедет 55 км, а второй – 110 км.

Что касается совокупной дальнобойности (полный бак и на 100-процентов заряженная батарея), то она в случае с новинкой Venucia составит более 1100 км. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Venucia

Читайте также:

Последние новости:

Самую дорогую спецверсию Subaru Impreza 1 поколения продадут...

Японский хит Toyota в сегменте минивэнов получил «деревянную»...

Самые экономичные кроссоверы по версии Consumer Reports

«Дикий» Subaru Forester представят уже меньше, чем через...

Jeep откажется от названия своего знаменитого внедорожника ради...

Владелец «последней» Toyota Camry назвал пять вещей, которые...

Venuum превратила Ferrari SF90 в суперкар злодея из...

Мировой супер-бестселлер среди автомобилей показан в новом поколении....

Король китайских автомобилей стоит в 8 раз дороже...

«Царь внедорожников» от Mitsubishi вернется не таким, каким...

Японцы назвали лучшие местные компакт-кроссоверы: раскрыт список из...

Три дешевые машины из 90-х, которые скоро взлетят...

Очень редкий и «нетронутый» Ferrari 1984 года выставили...

В Россию предлагают привезти самый популярный автомобиль среди...

Компактный кроссовер Kia, раньше продававшийся в России, не...

Достойная альтернатива Toyota RAV4 от Mazda показалась в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+