Новый китайский супергибрид Venucia Big V DD-i с японскими корнями: выложены первые официальные изображения машины

Летом 2023 года компания Venucia, являющаяся продуктом слияния технологий двух совершенно разных автопроизводителей Dongfeng и Nissan, представила новый супергибридный кроссовер V DD-i.

Машину неплохо приняли на местном китайском рынке, поэтому уже спустя почти 2 года у нее должен появиться преемник. Накануне такой автомобиль впервые показали на официальных изображениях.

Реформенный кроссовер должен получить немного другое название – Big V DD-i. Машине предстоит пережить некоторые незначительные доработки по части дизайна.

Venucia Big V DD-i

«Паркетник» продолжит использовать раздельные кластеры фар, но нижний блок сменит форму и расположится чуть выше, чем был раньше. От черной имитации решетки радиатора не останется и следа – ее заменит пластиковая заглушка в бампере, а светодиодные ДХО сменят внутренний рисунок.

Сзади супергибрид Venucia практически не поменяется, обзаведясь практически тем же, что и раньше сплошным блоком фонарей и аналогичным бампером.

Venucia Big V DD-i

Зато кроссоверу предстоит стать крупнее, так что слово Big в названии не простая бутафория. Его длина увеличится на 13 мм (до 4620 мм), а высота прибавит 5 мм (до 1629 мм). Расстояние между осями будет прежним – 2,7-метра.

Техническая сторона машины сохранится. Как и раньше, приводить в движение Big V DD-i будет подключаемая гибридная система на базе 1,5-литрового ДВС, работающая в паре с электромотором и тяговым литий-железо-фосфатным аккумулятором на 10,6 или 21,1 кВт/ч. Исключительно на электротяге первый вариант проедет 55 км, а второй – 110 км.

Что касается совокупной дальнобойности (полный бак и на 100-процентов заряженная батарея), то она в случае с новинкой Venucia составит более 1100 км.