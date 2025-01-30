Король китайских автомобилей стоит в 8 раз дороже Rolls-Royce Cullinan

Считается, что китайские автомобили должны быть дешевыми, но иногда цены на них способны дать фору даже самым признанным люксовым мировым брендам. Один из примеров – внедорожник Karlmann King, разработанный «поднебесной» компанией IAT Automobile Technology.

Машина увидела свет еще в 2016 году, но стала известно только недавно, когда на нее обратили внимание блогеры и журналисты. Все из-за ее цены, которая составляет умопомрачительные 3 миллиона 800 тысяч долларов или около 372 миллиона рублей.

Для сравнения, это примерно в 8 раз больше, сегодня просят за люксовый внедорожник Rolls-Royce Cullinan.

Самый дорогой китайский автомобиль Karlmann King

Несмотря на то, что машину заказали и спроектировали в Китае, ее выпуск осуществлялся в Италии, а в основе автомобиля лежало и вовсе американское шасси модели Ford F-550.

Утверждается, что на сборку одного экземпляра роскошного внедорожника, который по праву может называться «королем китайских автомобилей», у компании с ее 1800 сотрудниками уходит порядка 15 месяцев. Но что делает Karlmann King таким особенным?

Во-первых, машина оснащается 6,8-литровым бензиновым мотором V10, во-вторых – у нее дизайн, который может затмить даже Tesla Cybertruck, а в третьих – такой внедорожник можно заказать с заводской броней.

Роскошный интерьер внедорожника Karlmann King

И если внешне машина выглядит как хардкорный вездеход, то внутри Karlmann King представляет собой роскошную модель с четырьмя ультра-комфортными креслами, телевизором, мини-холодильником, выдвижными столиками с электроприводом и эспрессо-машиной.

Кроме того, в качестве опции для внедорожника доступна установка PlayStation, спутниковых телефонов и даже частного сейфа.

Интерьер каждого автомобиля изготавливается по заказу клиента и является уникальным в случае с каждой построенной машиной.