Блогер заказал из Китая суперкар за 3,2 млн рублей, но получил совсем не то, что хотел 

В заказах из-за границы всегда есть шанс получить совершенно не то, что показано на рекламной картинке. На одну из таких уловок недавно попался американский блогер с YouTube-канала «The Inja», попытавшийся заключить сделку века.

Мужчина захотел собственный суперкар, но денег нашлось лишь на китайский – Mullen Qiantu K50 за 31 тысячу долларов или 3,2 миллиона рублей. Вот только получил в контейнере он не совсем то, на что рассчитывал.

Вместо Mullen Qiantu K50, который хотя бы выглядит как суперкар и оснащается электромотором на 380 л.с., мужчине достался китайский кей-кар неизвестного автопроизводителя, который, вероятно, стоит в десятки раз меньше, чем заказанный им суперкар.

Скриншот с YouTube-канала “The Inja”

Блогер связался с продавцом в «Поднебесной» и попросил вернуть ему деньги, однако его усилия не увенчались успехом. Но вместо того, чтобы сдаться, он выбрал другой путь.

Решением стало сделать из этого ультракомпактного автомобиля уникальный проект, превратив машину в подобие суперкара.

Скриншот с YouTube-канала “The Inja”

Задействовав творческий подход, владелец автомобиля собственноручно добавил ему двери по типу «крыло чайки», гигантский спойлер, отделку из искусственного карбона, а затем покрыл кузов машины золотой краской и нанес на заднюю часть надпись Lamborghini.

Скриншот с YouTube-канала “The Inja”

История закончилась лучше, чем ожидалось. Видео с превращением копеечного электромобиля в электрический суперкар собрало более полумиллиона просмотров, что позволило блогеру извлечь выгоду из произошедшего с ним неудачного случая.