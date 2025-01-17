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Блогер заказал из Китая суперкар за 3,2 млн рублей, но получил совсем не то, что хотел 

Текст: Алиса Шашкова
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В заказах из-за границы всегда есть шанс получить совершенно не то, что показано на рекламной картинке. На одну из таких уловок недавно попался американский блогер с YouTube-канала «The Inja», попытавшийся заключить сделку века. 

Мужчина захотел собственный суперкар, но денег нашлось лишь на китайский – Mullen Qiantu K50 за 31 тысячу долларов или 3,2 миллиона рублей. Вот только получил в контейнере он не совсем то, на что рассчитывал. 

Вместо Mullen Qiantu K50, который хотя бы выглядит как суперкар и оснащается электромотором на 380 л.с., мужчине достался китайский кей-кар неизвестного автопроизводителя, который, вероятно, стоит в десятки раз меньше, чем заказанный им суперкар.

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Скриншот с YouTube-канала “The Inja”

Блогер связался с продавцом в «Поднебесной» и попросил вернуть ему деньги, однако его усилия не увенчались успехом. Но вместо того, чтобы сдаться, он выбрал другой путь.  

Решением стало сделать из этого ультракомпактного автомобиля уникальный проект, превратив машину в подобие суперкара.

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Скриншот с YouTube-канала “The Inja”

Задействовав творческий подход, владелец автомобиля собственноручно добавил ему двери по типу «крыло чайки», гигантский спойлер, отделку из искусственного карбона, а затем покрыл кузов машины золотой краской и нанес на заднюю часть надпись Lamborghini.

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Скриншот с YouTube-канала “The Inja”

История закончилась лучше, чем ожидалось. Видео с превращением копеечного электромобиля в электрический суперкар собрало более полумиллиона просмотров, что позволило блогеру извлечь выгоду из произошедшего с ним неудачного случая. 

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Фото:The Inja/YouTube

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