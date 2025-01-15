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Представлен подводный электро-бульдозер, способный работать на глубине до 50 метров

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
komatsu бульдозер под водой

Прошедшая в США выставка коммерческой электроники (с 7 по 11 января) стала одной из самых крупных за всю ее историю, ведущуюся с 1967 года.

В ней приняло участие множество автопроизводителей (в основном китайских) и даже компаний, выпускающих строительные машины. Одна из них – японская Komatsu, которая поразила посетителей мероприятия своим футуристичным концептом подводного электрического бульдозера.

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Концепт электрического бульдозера-амфибии от Komatsu

Производитель тяжелого оборудования со 100-летней историей представил на CES 2025 полностью электрический бульдозер, оснащенный батареей емкостью 450 кВт/ч с возможностью расширения этого показателя до 500 кВт/ч.

С таким аккумулятором машина сможет работать без подзарядки до шести часов. Но самое интересное заключается даже не в этом, а в том, где ей предстоит это делать.

По задумке инженеров Komatsu, ее бульдозеру предстоит стать амфибией, а значит работать в том числе под водой. 

Komatsu underwater bulldozer CES hero
Концепт электрического бульдозера-амфибии от Komatsu

Пока концепт способен погружаться на глубину «всего» семь метров из-за ограничений GPS, но его создатели обещают преодолеть это техническое препятствие и увеличить рабочую глубину до 50 метров. 

Главным назначением электрического бульдозера-амфибии станет его использование в крупных строительных проектах, дноуглубительных работах на реках, а также в защите побережья и восстановлении экосистем. 

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Фото:Komatsu

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