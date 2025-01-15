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Arctic Trucks представила хардкорную версию внедорожника Jeep Grand Cherokee

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Arctic Trucks, специализирующаяся на проектах превращения внедорожников в еще более хардкорные вездеходы, представила очередную свою работу. В ее основу лег легендарный внедорожник Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 (второй рестайлинг).

Авторы проекта доработали машину до состояния, позволяющего ей преодолевать даже самые трудные препятствия на своем пути.

Автомобилю достались увеличенные покрышки размеренностью 35×12,5, обутые в фирменные кованные диски R20. 

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Jeep Grand Cherokee с тюнингом от Arctic Trucks

Кузов машины подняли на 67 мм, а также расширили его на 107 мм, тем самым повысив устойчивость на сложных трассах. За счет лифт-комплекта угол въезда внедорожника увеличился на 5 градусов, а съезда сразу на 13 градусов, что позволит ему форсировать даже самые крутые подъемы и спуски.

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Jeep Grand Cherokee с тюнингом от Arctic Trucks

Другие изменения в Jeep Grand Cherokee от Arctic Trucks включили в себя установку лифт-комплекта с передними пневмостойками, увеличивающими клиренс, а также задних амортизаторов и пневмобаллонов для лучшей надежности в экстремальных условиях.

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Jeep Grand Cherokee с тюнингом от Arctic Trucks

Венчают картину появление у внедорожника расширителей колесных арок, окрашенных в цвет кузова по выбору покупателя, специальных брызговиков, использование антикоррозионной защиты кузова и фирменного брендирования.

Переделка Jeep Grand Cherokee в вариант AT35 обойдется покупателям в 1 миллион 575 тысяч рублей.

Как отмечает автор этого пакета доработок, все изменения в конструкции машины вносятся в ЭПТС, а значит автомобиль можно будет вполне легально использовать на общественных дорогах.

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Фото:Arctic Trucks

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