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Гиперкар Rodin FZero оказался намного быстрее, чем чемпионский болид Формулы 1

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Новозеландская компания Rodin, владельцем которой является австралийский миллиардер Дэвид Диккер, представила свой первый гиперкар FZero в 2022 году. Машину быстро стали сравнивать с Бэтмобилем из-за ее необычного дизайна. И, как выяснилось недавно, те, кто это делал, оказались не далеки от истины.

Разработчики FZero рассказали, что при создании своего автомобиля стремились сделать его быстрее, чем актуальные болиды Формулы 1. И в конечном счете это у них получилось.

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Rodin FZero

В последних симуляциях Rodin удалось доказать это, опередив чемпионский болид 2024 года в Формуле 1 Red Bull RB20 на трассе Альберт-Парк в Австралии на впечатляющие 7 секунд с круга. Об этом рассказал создатель компании Дэвид Диккер в интервью изданию «Top Gear».

Rodin FZero оснащается 4-литровым мотором V10, который работает совместно с восьмискоростным «автоматом». Мощность машины равна 1500 лошадиным силам.

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Rodin FZero

В комплект гиперкара входит пара турбокомпрессоров, гоночная подвеска, включающая специальные гидравлические регуляторы высоты для поддержания нужного клиренса, а также впечатляющая аэродинамика, обеспечиваемая футуристичными кузовными панелями. 

А еще FZero гораздо легче, чем обычная машина Ф1. Вес гиперкара составляет всего 698 кг без водителя, что дает ему дополнительное преимущество перед считающимися самыми передовыми гоночными автомобилями в мире.

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Фото:Rodin
ИСТОЧНИК:Top Gear

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