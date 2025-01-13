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Новый китайский автомобиль выглядит как Smart ForTwo, но стоит всего 500 тысяч рублей

Текст: Ростислав Архипов
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Китайский автопром продолжает «клепать» новинки. И большая часть из них представляет собой далеко не машины с ДВС, а гораздо более перспективные и экологичные электромобили.

Одной из интересных новинок в этом списке начала 2025 года является второе поколение модели Wuling Hongguang Mini EV, заказы на которое начали принимать в мире в первых числах января. 

Крошечный городской электрокар, который с некоторых ракурсов похож на Smart ForTwo, способен уместить внутри в два раза больше пассажиров, чем модель Daimler AG, а еще стоит гораздо дешевле. За автомобиль собираются просить от 35 тысяч 800 юаней или всего 500 тысяч рублей. 

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Салон Wuling Hongguang Mini EV

Спереди компакт-кар щеголяет минималистичным оформлением с набором кластеров фар с округлыми ДХО, а также заглушкой решетки радиатора с мини-портом для зарядки. 

Машине длиной всего 3,26-метра (она даже меньше, чем Kia Picanto) достался 4-местный салон, в котором предусмотрено целых 123-литра объема багажника (если сложить задний ряд, то эта цифра увеличится до 745-литров) и 19 карманов и отделений для хранения мелочевки. 

Все это идет в дополнение к 8-дюймовому сенсорному дисплею, камере заднего вида, кондиционеру и двухспицевому рулевому колесу, за которым располагается цифровая комбинация приборов.

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Салон Wuling Hongguang Mini EV 2

В отличие от большинства ультрадоступных китайских электромобилей Wuling Hongguang Mini EV второго поколения не ограничен максимальной скоростью в 50 километров в час. Вместо этого машина способна разгоняться почти до 100 км/ч благодаря своему электромотору мощностью 30 кВт.

Новая батарея, установленная в эту модель, позволяет ей проезжать без подзарядки 205 километров, что совсем немного уступает ее европейским конкурентам вроде Peugeot e-208, Dacia Spring и Citroen e-C3.

Живые продажи Wuling Hongguang Mini EV 2 должны начаться в Китае в ближайшие недели.

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