Segway представил электрические велосипеды, которые невозможно украсть

Компания Segway, специализирующаяся на средствах индивидуальной мобильности, показала на выставке CES 2025 сразу две новые модели. Ими оказались электрические велосипеды Xyber и Xafari. Обе новинки появятся в продаже в феврале. Их главной особенностью является защита от краж.

Xyber представляет собой электровелосипед среднего класса с литой алюминиевой рамой с двойной люлькой и двумя колесами, каждое из которых обуто в 5-дюймовые покрышки. Приводит в движение эту модель электромотор на 6000 Вт с прямым приводом, который развивает 175 Нм крутящего момента и может управляться педалью.

Segway Xyber

Двигатель можно настроить на работу в одном из трех режимов: Eco, Sport и Race. Причем последний позволяет велосипеду разгоняться с места до 32 километров в час всего за 2,7-секунды. Благодаря двойной батареи емкостью 2880 Вт/ч новинка Segway способна преодолевать без подзарядки 180 километров.

Рама Xyber опирается на подрессоренную переднюю и заднюю подвеску с гидравлическим демпфированием, а перевернутая вилка с двойной короной, установленная сзади, и классический маятник, обеспечивают модели мягкую езду.

Segway Xafari

Что касается Xafari, то это уже что-то вроде электрического мотоцикла, на котором можно ездить с ростом от 155 до 188 см. Вездеходный байк питается от аккумулятора емкостью 936 Вт/ч и способен проезжать без зарядки 142 км. Батарея модели съемная, что позволяет пополнять ее запас, унося домой.

Но главной «фишкой» обеих новых моделей Segway является тот факт, что их практически невозможно угнать обычным способом. Это связано с тем, что оба байка оснащены интеллектуальной системой Segway Intelligent Ride System. В нее входит технология AirLock, активирующая механические замки сразу, как владелец отходит от велосипеда.

Новые модели Segway

А если кто-то попытается вмешаться в работу любой из этих моделей, сработает сигнал тревоги, усиливающийся до тех пор, пока владелец не выключит его со своего смартфона.

Более того, обладатель Xyber и Xafari получит возможность отслеживания велосипедов в реальном времени и деактивации их батарей, что сделает эти модели бесполезными для угонщиков в случае их кражи.

Предзаказ на новинки Segway уже стартовал. За Xyber просят от 2 тысяч 999 долларов (315 тысяч рублей), а Xafari оценен в сумму от 2 тысяч 399 долларов (252 тысячи рублей).