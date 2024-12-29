В Японии обнаружили сокровищницу с культовыми JDM-автомобилями

Классические JDM-автомобили чрезвычайно популярны во всем мире. Эти легендарные японские машины за многие годы завоевали статус культовых и одних из самых желанных на планете. Все они уже вышли за рамки автомобильной культуры и теперь являются культурными феноменами.

Недавно блогерам удалось столкнуться с такими машинами лицом к лицу. Они обнаружили в часе езды от севера Токио особое место, которое признано лучшим дилерским центром JDM-автомобилей на планете.

Внутри сокровищницы скрывается настоящая Мекка классических японских машин. Автосалон основали с единственной целью – работать исключительно с редкими японскими автомобилями.

В дилерском центре работает собственная кузовная мастерская, а также ателье, которое благодаря наличию множества ценных запчастей способно вернуть автомобиль к его заводскому состоянию.

Что внутри?

Автосалон включает в себя несколько зон – крытую и открытую. Везде можно заметить множество Nissan Skylie GT-R – от редкого R33 400R до супер-привлекательного Midnight Purple R34 V-Spec II.

Рядом с ними соседствуют Honda NSX-R, Mazda RX-7 и легендарная Toyota AE86 (Хачироку), ставшая культовым автомобилем для многих фанатов дрифта.

Помимо JDM-машин автосалон предлагает японцам европейскую экзотику в виде Ferrari, Porshe 964 и BMW Z1, находящихся в безупречном состоянии.

Все автомобили продаются, но стоят, разумеется, недешево.

Так, к примеру, Nissan Skyline GT-R R33 400R оценен в сумму около 105 миллионов рублей, а Nonda NSX-R NA1 в неплохом состоянии обойдется примерно в 16 миллионов рублей.