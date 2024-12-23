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Почти все водители электромобилей не променяют их на машины с ДВС

Текст: Ростислав Архипов
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Практически все автовладельцы, эксплуатирующие электромобили, не планируют пересаживаться с них на машины с ДВС. Об этом свидетельствуют свежее исследование Глобального альянса водителей электрокаров GEVA. 

Организация провела опрос с целью выяснить, какое количество нынешних обладателей электромобилей собираются отказаться от их использования в будущем и вернуться на машины с двигателями внутреннего сгорания. Вопреки ожиданиям, таких оказалось совсем немного. 

О своем желании сохранить электрокар в эксплуатации указали 92 процента респондентов. При этом вернуться к обычным машинам с ДВС готовы только 1 процент опрошенных, а еще 4 процента собирались пересесть с «электричек» на гибриды. 

Опрос проводился среди 23 тысяч владельцев электрокаров, проживающих в восемнадцати странах мира, а само исследование доказало, что слухи о падающей популярности таких машин слишком преувеличены. Но претензии к таким автомобиля среди их владельцев все таки есть.

Так, сообщается, что многие обладатели электромобилей жаловались, что им не хватает станций быстрой зарядки, а также на долгое ожидание при зарядке от стационарной сети. 

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Фото:Tesla

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