Малоизвестный британский бренд готовит бюджетный хэтчбек с «секретным оружием»

Малоизвестный автомобильный бренд разрабатывает новый бюджетный электрокар, стоимость которого должна составить менее 20 тысяч долларов или до 2 миллионов рублей. Речь идет о новоиспеченном британском автопроизводителе, названном Mika.

Компания собирается посоперничать с популярным бюджетником Citroen Ami и обойти его по продажам благодаря улучшенным характеристикам, управляемости и наличием одного так называемого «секретного оружия».

Утверждается, что новинка бренда Mika будет выделяться на фоне остальных существующих на рынке электрических компактов «чрезвычайно высоким уровнем безопасности».

Автопроизводитель из «Туманного Альбиона» собирается использовать в конструкции своего электромобиля легкие сверхпрочные материалы для формирования жесткого монокока, а также оснастить машину сминаемыми секциями спереди и сзади.

Несущая рама будет поддерживать композитные внешние панели и позволит уместить внутри автомобиля даже трех человек – двух спереди и одного чуть поодаль сзади.

Новинка Mika будет классифицироваться как квадроцикл (L7) и сможет развивать максимальную скорость в 90 километров в час, питаясь от интегрированной в пол батареи емкостью от 16 до 32 кВт/ч. Запас хода машины составит от 128 до 258 км.

Прототип нового британского мини-электрокара обещают подготовить в 2025 году.