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Малоизвестный британский бренд готовит бюджетный хэтчбек с «секретным оружием»

Текст: Алексей Шмидт

Он бросит вызов Citroen Ami

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Малоизвестный автомобильный бренд разрабатывает новый бюджетный электрокар, стоимость которого должна составить менее 20 тысяч долларов или до 2 миллионов рублей. Речь идет о новоиспеченном британском автопроизводителе, названном Mika. 

Компания собирается посоперничать с популярным бюджетником Citroen Ami и обойти его по продажам благодаря улучшенным характеристикам, управляемости и наличием одного так называемого «секретного оружия».

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Утверждается, что новинка бренда Mika будет выделяться на фоне остальных существующих на рынке электрических компактов «чрезвычайно высоким уровнем безопасности». 

Автопроизводитель из «Туманного Альбиона» собирается использовать в конструкции своего электромобиля легкие сверхпрочные материалы для формирования жесткого монокока, а также оснастить машину сминаемыми секциями спереди и сзади.

Несущая рама будет поддерживать композитные внешние панели и позволит уместить внутри автомобиля даже трех человек – двух спереди и одного чуть поодаль сзади. 

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Новинка Mika будет классифицироваться как квадроцикл (L7) и сможет развивать максимальную скорость в 90 километров в час, питаясь от интегрированной в пол батареи емкостью от 16 до 32 кВт/ч. Запас хода машины составит от 128 до 258 км. 

Прототип нового британского мини-электрокара обещают подготовить в 2025 году. 

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Фото:Mika

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