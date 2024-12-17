Шакил О’Нил купил Lucid Air: машину пришлось сильно переделать, чтобы он в нее влез

Бывший баскетболист Шакил О’Нил обладает ростом в 2,16-метра, а его руки длиннее, чем у некоторых людей ноги. Поэтому внутри обычного автомобиля поместиться с комфортом ему бывает непросто.

Тем не менее, это не остановило экс-спортсмена от покупки нового электромобиля Lucid Air, ставшего популярным благодаря своей невероятной мощности, доходящей до 1235 л.с.

Lucid Air Шакила О’Нила

Для того, чтобы сделать машину удобной для эксплуатации, Шак обратился в ателье «West Coast Customs», ставшей известной благодаря телепередаче «Тачку на прокачку». Специально для звезды тюнеры превратили 4-дверный седан Lucid Air в двухдверное купе.

Как преобразился автомобиль внутри Шакил О’Нил не показал, но зато выложил несколько фотографий своей уникальной машины в соцсетях.

Lucid Air Шакила О’Нила

На фото можно заметить, что специалисты из «West Coast Customs» избавились от логотипа Lucid Air в передней части автомобиля, заменив его на слово «Diesel» (одно из прозвищ О’Нила).