Шакил О’Нил купил Lucid Air: машину пришлось сильно переделать, чтобы он в нее влез

Бывший баскетболист Шакил О’Нил обладает ростом в 2,16-метра, а его руки длиннее, чем у некоторых людей ноги. Поэтому внутри обычного автомобиля поместиться с комфортом ему бывает непросто.
Тем не менее, это не остановило экс-спортсмена от покупки нового электромобиля Lucid Air, ставшего популярным благодаря своей невероятной мощности, доходящей до 1235 л.с.
Для того, чтобы сделать машину удобной для эксплуатации, Шак обратился в ателье «West Coast Customs», ставшей известной благодаря телепередаче «Тачку на прокачку». Специально для звезды тюнеры превратили 4-дверный седан Lucid Air в двухдверное купе.
Как преобразился автомобиль внутри Шакил О’Нил не показал, но зато выложил несколько фотографий своей уникальной машины в соцсетях.
На фото можно заметить, что специалисты из «West Coast Customs» избавились от логотипа Lucid Air в передней части автомобиля, заменив его на слово «Diesel» (одно из прозвищ О’Нила).