В Подмосковье появились автомобили с кодом региона 250

Количество автомобилей в Москве и Подмосковье продолжает увеличиваться, что приводит к тому, что некоторые серии номеров с кодами регионов подходят к концу.

По информации паблика «Автопоток», недавно в Московской области начали замечать автомобили с номерными знаками, на которых указан новый код региона под номером 250.

Источник утверждает, что такие машины все чаще попадаются во дворах и на дорогах Подмосковья с начала декабря этого года.

Несмотря на появление нового кода, выдача номерных знаков с прежним годом региона «550» все еще продолжается, но прекратится после того, как будут исчерпаны все серии, пишут инсайдеры.