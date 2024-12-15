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В Подмосковье появились автомобили с кодом региона 250

Текст: Алиса Шашкова

Он заменит номера с кодом 550

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Количество автомобилей в Москве и Подмосковье продолжает увеличиваться, что приводит к тому, что некоторые серии номеров с кодами регионов подходят к концу. 

По информации паблика «Автопоток», недавно в Московской области начали замечать автомобили с номерными знаками, на которых указан новый код региона под номером 250.

Источник утверждает, что такие машины все чаще попадаются во дворах и на дорогах Подмосковья с начала декабря этого года.

Несмотря на появление нового кода, выдача номерных знаков с прежним годом региона «550» все еще продолжается, но прекратится после того, как будут исчерпаны все серии, пишут инсайдеры.

Фото:Daily-Motor

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