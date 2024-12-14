Автомобили, двигатели которых и они сами прослужат больше миллиона километров

Современный автопром устроен таким образом, что надежность перестала быть приоритетом для автопроизводителей. Но в истории автомобилестроения было немало примеров, когда инженерам удавались фантастические машины, способные преодолеть более 1 миллиона километров.

Все они вошли в этот ТОП.

Mercedes W123 240D

Одна из машин, которая может осуществить кругосветку несколько раз. В дополнении к механической надежности дизельного мотора инженерам из Штутгарта удалось создать великолепный кузов и шасси. Несмотря на то, что автомобиль сильно устарел, его по-прежнему активно эксплуатируют в Северной Африке, используя такие машины как такси. И отправлять их на пенсию никто не собирается.

Volvo P1800

Легендарный автомобиль, прославившийся рекордом километража, который намотал американский учитель. В общей сложности ему удалось преодолеть почти 5 миллионов км, но пережить несколько ремонтов.

BMW 325i

Один из редких BMW, доказавший, что ему по силам преодолеть более 1,5 миллиона километров. Все ради эксперимента нефтяной компании Mobil 1, которая залила в машину свое моторное масло и заставила ее ехать на динамометрическом стенде на протяжении 4 лет со скоростью 130 километров в час.

Subaru Forester

Еще одна история об автомобиле-долгожителе, который принадлежал словенскому музыканту Йернеру Юнгу. Мужчина купил Forester в 1998 году и совершил на нем эквивалент 25 кругосветок, которые, разумеется, превысили километраж в 1 миллион км.

VW Beetle

Легендарный автомобиль, который имеет в своем портфолио примеры преодоления 1 миллиона километров. Более того, среди них есть одна машина, которой удалось проехать более 2,5 миллиона км.

Mercedes W124 200D

Очередной Mercedes, который способен на невероятный километраж. Причем с доказательной базой. В музее Штутгарта сейчас выставлен экземпляр W124 200D с пробегом почти 2 миллиона км. Отличный пример того, что «сейчас автомобили уже совсем не такие, какими были раньше».