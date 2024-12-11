В России стал доступен малоизвестный электрический кроссовер Lexus

Lexus, как и большинство зарубежных автопроизводителей, ушел из России еще в 2022 году, но автомобили этой компании по-прежнему доступны для жителей нашей страны. И порой в их числе появляются модели, о которых большинство россиян не знает.

Так, к примеру, недавно в число доступных в РФ моделей Lexus вошел ее кроссовер RZ. Машину 2023 года выпуска с пробегом 20 километров, ввезенную из Японии, выставили на продажу в Перми.

Lexus RZ

Автомобиль оборудован электрической трансмиссией Direct4 и обладает полным приводом благодаря наличию в его оснащении сразу двух электромоторов. Максимальная отдача машины равна 313 лошадиным силам, а дальность хода на одном заряде батареи составляет 450 километров.

По габаритам RZ гораздо компактнее более известного в РФ Lexus RX (на 9 сантиметров), но при этом на порядок крупнее модели Lexus NX.

Lexus RZ

За ввезенный в Россию из Японии автомобиль просят 6 миллионов 300 тысяч рублей. Продавец заявляет, что указанная в объявлении цена включает в себя все пошлины, в том числе утилизационный сбор, растаможку и получение ЭПТС.