Блогер купил один из самых дешевых электрокаров в мире на Alibaba и влюбился

Бренд Chagli из Китая известен тем, что делает одни из самых недорогих автомобилей в мире. Все они продаются только на сайте Alibaba и исключительно виртуально (дилерских центров у этой компании нет и не предвидится).

Недавно один из популярных ютуберов в США с ником «Electric Import Motors» решил приобрести один из таких авто. И, что самое интересное, он так ему понравился, что инфлюенсер решил купить еще девять машин Chagli, заказав их прямиком с завода в Китае.

Скриншот с Electric Import Motors

По словам мужчины: «Находясь за рулем этих автомобилей сложно не улыбнуться». Он также описывает из как «забавные игрушки», а также хвалит за недавний фейслифт (образца 2021 года), который улучшил все прошлые недочеты.

Автомобили Chagli с Alibaba

Микроавтомобили оснащены всевозможными функциями – от камеры заднего вида до акустической системы, обогрева сидений и многого другого. Все это входит в их стоимость, которая начинается от 900 долларов или примерно 90 тысяч рублей.

Единственным минусом автомобилей Chagli, по словам их новоиспеченного владельца из Штатов, их низкая максимальная скорость (от 30 до 40 километров в час), а также маленький запас хода (от 50 до 100 км) на одном заряде в зависимости от модели и варианта аккумулятора.

На пополнение запаса батареи от бытовой розетки уходит от 6 до 8 часов.