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Владелец Tesla заплатил за ремонт автомобиля 3,4 миллиона рублей из-за простой выбоины на дороге

И потерял четыре месяца, ожидая свой автомобиль из сервиса

Текст: Алексей Шмидт
Копия Cybertruck 1

Владелец Tesla Cybertruck опубликовал в соцсети Reddit сообщение, рассказывающее как простая выбоина на дороге превратилась для него в кошмар, который обошелся мужчине в 34 тысячи долларов или 3 миллиона 400 тысяч рублей. Вдобавок ко всему ему пришлось ждать свою машину из ремонта целых четыре месяца.

По словам пострадавшего, причина поломки, которая привела к таким печальным последствиям, связана с выбоиной на дороге, залитая водой. Cybertruck провалился в эту яму на приличной скорости одним колесом и повредил алюминиевый подрамник.

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Повреждения Tesla Cybertuck после попадания в выбоину. Фото: Reddit

Для владельца пикапа это означало, что его электрокар будет должен пройти дорогостоящий и длительный процесс ремонта. 

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Повреждения Tesla Cybertuck после попадания в выбоину. Фото: Reddit

Автор сообщения с ником «IcerC» заявил, что от удара крепление задней подвески сломались и даже пробили раму. Повреждения оказались настолько обширными, что Tesla пришлось заменить весь подрамник, а также подвеску, системы рулевого управления, бамперы и компоненты грузового отсека.

На ремонт машины ушло четыре месяца, а итоговый чек, который увидел владелец машины, составил 34 тысячи 13 долларов или 3 миллиона 410 тысяч рублей. К счастью для него, всю сумму восстановления автомобиля покрыла страховая компания. 

Фото:Tesla, Reddit

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