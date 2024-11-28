Isuzu обновила пикап D-Max: переделанный кузов, новый дизель и внедорожный режим

Пикап Isuzu D-Max подвергся точечному рестайлингу перед переходом в новый модельный год. Машине достались новые элементы дизайна, улучшенные технологии, а также большее разнообразие систем помощи водителю, которые должны сделать вылазки на бездорожье еще более простыми.

Японский утилитарник приобрел переделанный внешний вид, основные перемены в котором были сосредоточены в передней части. Автомобилю досталась более широкая хромированная решетка радиатора и зауженные светодиодные ДХО. Но доработки произошли и сзади, где пикапу «вкорячили» новые тройные L-образные LED-фонари.

Isuzu D-Max 2024

Дополнили общую картину другие расширители колесных арок и опциональные матовые легкосплавные колесные диски.

В салоне новый D-Max обзавелся увеличенным 9-дюймовым экраном мультимедийной системы и новым 7-дюймовым дисплеем на приборной панели. Рядом с селектором трансмиссии появились дополнительная беспроводная зарядная площадка для смартфонов, а порты были переделаны под USB-C.

Isuzu D-Max 2024

Для любителей бездорожья пикап предложит новый «Режим пересеченной местности», который был специально разработан для таких условий. Целевое распределение крутящего момента в нем оптимизирует сцепление в экстремальных условиях, таких как грязь или каменистые дороги.

В сочетании с блокируемым задним мостом это должно обеспечить лучшую управляемость и устойчивость на бездорожье.

Технические изменения машины включили в себя появление у D-Max на тайском рынке 2,2-литрового дизельного двигателя, который будет сочетаться с 8-скоростным «автоматом».