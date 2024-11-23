Выяснилась причина неприятного дефекта, найденного в кроссовере Jetour российскими журналистами

Портал «За рулем» не так давно обнаружил в кроссовере Jetour Dashing, продающимся на российском рынке официально, одну неприятную проблему. В машине деформации подвергался корпус динамика, находящийся сверху «торпедо».

Журналисты предполагали, что этот дефект проявляется из-за того, что в жаркую погоду недостаточно жесткий пластик не выдерживал воздействия слишком высоких температур. Но в реальности все оказалось немного иначе.

Jetour Dashing

Представительство компании Jetour в России ответило на рекламацию «ЗР», объяснив, что причина такого поведения облицовки динамика в кроссовере Dashing связано не с качеством пластика, а со сборкой. Попавший в автопарк журнала автомобиль был выпущен в рамках плотной партии в мае 2024 года. И в тех машинах существовал дефект, связанный с креплением облицовки динамика, которая просто отсоединилась.

Интерьер Jetour Dashing

Представители китайского автопроизводителя утверждают, что во всех 15 тысяч машин, которые потенциально могут страдать от такой проблемы, это единственный случай с жалобой от владельца автомобиля.

Напомним, кроссовер Jetour Dashing вышел на российский рынок в начале лета 2023 года. Сегодня цены на него (согласно РРЦ) начинаются от 12 миллионов 709 тысяч 900 рублей.