Электрокар Lucid Air, способный идти на таран, начали тестировать в полиции США

Компания Lucid, специализирующаяся на выпуске производительных электрокаров, уже имеет в своем послужном списке страну, где ее машины используются в качестве полицейских. К примеру, в феврале 2024 года ее электромобиль Air начали применять в виде патрульного в Саудовской Аравии. Спустя почти год было решено задействовать его на родине в США. Автомобиль, получивший название Lucid Pursuit, начала тестировать полиция Калифорнии.

Департамент правопорядка штата выпустил серию фотографий, на которых Lucid Air был переделан в полноценную полицейскую машину, способную при острой необходимости пойти на таран. Ей достались толкающие бамперы, выполненные из стали, аварийные огни освещения, стальные диски и классическая двухцветная окраска кузова.

Кроме всего этого на дверях автомобиля видны гербы штата в виде медведя и окружающие его молнии, намекающие на то, что машина является электрической.

Сама компания Lucid прокомментировала появление полицейской версии модели Air скупыми словами, ограничившись фразами вроде «непревзойденное сочетание дальности хода, производительности и пространства сделает нашу машину идеальной для службы в правоохранительных органах».

Скорее всего в основе полицейского Lucid Pursuit лежит вариант Air, оснащенный 430-сильными электромоторами и батареей с запасом хода 676 километров. С места до 100 км/ч такой седан сможет разгоняться за 3,4-секунды. Цены на гражданские Air в США сейчас начинаются от 70 тысяч долларов или 6,7 миллиона рублей.