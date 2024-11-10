Система Старт-Cтоп отмечает свое 20-летие 

Практически все современные автомобили оснащаются системой автоматической остановки/запуска двигателя, которая снижает расход топлива за счет выключения мотора в моменты, когда автомобиль находится без движения. Как выяснил Daily-Motor.Ru, в 2024 году эта технология отмечает свой 20-летний юбилей.

Появившись благодаря компании Valeo в 2004 году, «Старт-Стоп» (Start/Stop) до своего официального дебюта был участником множества экспериментов. К примеру, машины с такой системой испытывали еще в 70-е, но до серийного варианта технологию так и не довели. Зато в начале 2000-х ее все же применили в массовой модели – Citroen C3.

Автором системы стал французский производитель оборудования Valeo, разработавший стартер-генератор, лежащий в основе всех Start/Stop.

Но задолго до премьеры старт-стопа в Citroen C3 над этой технологией работали несколько крупных автопроизводителей. Один из них – Toyota.

Японцы разработали систему, которая очень похожа на ту, что сейчас используется в машинах, в далеком 1974 году. Ее внедрили в прототип Crown, в котором компьютер был способен отключать зажигание после 1,5-секунды остановки автомобиля и повторно запускать двигатель в момент нажатия на педаль акселератора.

Start/Stop не срабатывал, если заряд аккумулятора был низким, а также если машина ехала в гору, либо у нее был включен поворотник.

В начале 80-х нечто похожее попытался запатентовать Fiat, установив свой седан Regata ES устройством. Затем Volkswagen интегрировал в свои Polo и Passat (версии Formel E) кнопку, которую нужно было удерживать для временного выключения двигателя. Правда все это были скорее экспериментальные решения.

Что интересно, Valeo – создатель современной Start/Stop – вдохновлялся не ими, а … Toyota Prius! В 1997 году «Тойота» представила свой первый серийный гибрид, способный передвигаться как на бензине, так и на электричестве.

В Valeo объясняли свое решение создать «Старт-Стоп» следующим образом:

«Аналогично тому, что мы не оставляем свет включенным, когда выходим из комнаты, почему двигатель должен работать, когда автомобиль неподвижен? Особенно в городе, где транспортное средство находится без движения около 35% времени».

В итоге французы разработали устройство, которое сочетало в себе функции стартера, способного запускать двигатель, и генератора, преобразующего энергию вращения двигателя в электричество для питания бортового оборудования. Всё это контролировалось встроенным компьютером, подключенным к различным датчикам.

Впоследствии система начала активно использоваться на большинстве автомобилей, а сегодня она лежит в истоках микрогибридизации (MHEV), когда небольшой электромотор, интегрированный в коробку передач, позволяет автомобилям не выводить ДВС из спящего режима для маневров при парковке, тем самым экономя топливо.