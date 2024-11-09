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Rosenbauer создал пожарную машину Panther 6×6 Electric: она выглядит так, будто прилетела с Марса

Прием заказов на нее уже стартовал, но увидеть вживую ее удастся не раньше конца 2025 года

Текст: Алексей Шмидт
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Австрийская компания Rosenbauer, специализирующаяся на выпуске пожарной техники, и считающаяся чем-то вроде Apple в мире таких машин, представила очередное свое творение. Автомобиль получил название Panther 6×6 Electric и предназначен для эксплуатации в аэропортах.

Машина сочетает в себе полностью электрическую трансмиссию с производительностью, которая не только способна превзойти дизельные аналоги, но и обеспечивает при этом нулевые выбросы в атмосферу. 

PANTHER 6x6 Electric 3

Panther 6×6 Electric считается электрическим братом дизельной версии такого же пожарного автомобиля и эволюцией концепта 2022 года.

Внешне «батарейный» аналог почти не отличается от варианта, работающего на «тяжелом топливе». Единственная визуальная разница между машинами заключается в наличии в модификации EV собственного набора светодиодов, улучшающего видимость в условиях низкой освещенности.

PANTHER 6x6 Electric 2

Несмотря на электрическую трансмиссию, противопожарные характеристики «Пантеры» остаются неизменными. Машина укомплектована той же надежной системой пожаротушения, что и ее аналог с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), включая насос, систему дозирования пены и револьверную головку.

Резервуары Panther 6×6 Electric могут похвастаться емкостью до 12 000 литров (3 170 галлонов) воды, 1 450 литров (383 галлона) пены и 250 килограммов порошка. Этой противоогневой мощи должно быть более чем достаточно для борьбы с высокими температурами на взлетно-посадочных полосах.

US Panther EV 4

Но еще интереснее, что находится в основе этой машины, внешне выглядящей, будто она прилетела с Марса. Panther 6×6 Electric оснащен четырьмя электродвигателями с общей мощностью 980 лошадиных сил, которая подскакивает до ошеломляющих 1200 лошадиных сил при включении режима наддува. 

По заявлениям представителей Rosenbauer, разгон от 0 до 80 км/ч можно завершить за 19,7 секунды, оставив дизельную Panther 6×6 глотать пыль.

Копия US Panther EV 6 1

Аккумуляторная батарея машины имеет емкость 256 кВтч и, как утверждается, обеспечивает «достаточную энергию для двух-трех минут езды до места эксплуатации, сброса всего огнетушащего вещества и обратной поездки в соответствии с требованиями».

Во время испытаний прототипы выполнили «несколько поездок» на одной зарядке, однако в итоговом пресс-релизе компания по каким-то причинам избегала конкретных цифр запаса хода. 

Rosenbauer Panther 6×6 Electric уже доступен для заказа, но цены на него пока не раскрываются. Ожидается, что первые предсерийные машины поставят в противопожарные службы аэропортов только к концу 2025 года. 

Фото:Rosenbauer

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