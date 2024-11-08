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Google запатентовал систему, которая не позволит вам водить машину, если вы делаете это плохо

Она должна значительно сократить количество аварий на дорогах

Текст: Михаил Романченко
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Когда речь заходит об автопилоте, в прессе чаще всего упоминается компания Tesla, но Waymo (подразделение роботакси Google) может оказаться тем, кто обойдет детище Илона Маска в разработке беспилотных машин. 

Недавно Google оформил патент на доступ к частным автомобилям. Разработанная инженерами технология предполагает отслеживание системой поведения человека, который управляет машиной, а также определение, насколько хорошо он справляется с этой задачей. Если она решит, что водитель делает это плохо, то предпримет эскалационные действия к человеку. 

К примеру, если водитель захочет совершить небезопасную смену полосы движения, система может «накричать» на его специальными звуковыми сигналами и поморгать освещением в салоне. Она также гипотетически может сообщить другим водителям, если автомобиль по какой-то причине вышел из-под контроля. 

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В самом экстремальном случае система может просто взять управление на себя и заблокировать любые действия водителя до тех пор, пока не позволит ему вернуться за руль.

В Google видят сразу несколько положительных моментов, которые позволит реализовать их новая технология. Во-первых – если водителю станет за рулем плохо, то автомобиль убережет его от столкновения с другими машинами. Во-вторых, пьяным водителям не удастся управлять своим авто, что снизит вероятность смертельных аварий. 

Но есть и как минимум один минус – вряд ли многие захотят, чтобы машины отслеживали их состояние и поведение, либо даже запрещали им делать то, что они хотят сделать. 

Впрочем, пока это только патент и ни о каком применении этой технологии в реальной жизни речи не идет. 

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Фото:Waymo

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