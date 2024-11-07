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Китайская революционная технология электрокаров обещает 1400 км пробега и быструю 12-минутную зарядку

Ее автором может стать компания Xpeng

Текст: Алексей Шмидт
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Китайская автомобильная компания XPeng раскрыла планы по созданию новой технологии для электромобилей, которая обеспечит им внушительный запас хода, а также предельно быструю зарядку. 

Окончательные детали проекта не раскрыты, но босс XPeng Хэ Сяопэн утверждает, что в комбинированном режиме запас хода машины, построенной по такому типу, составит более 1400 км. 

Система уже получила свое название – Super Electric. Предполагается, что она будет использовать электромоторы для непосредственного привода колес и двигатель внутреннего сгорания, работающий в качестве генератора. 

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Размеры аккумулятора, тип двигателя пока неизвестны. Более того, планы китайской компании относительно того, в какую машину собираются внедрить новую технологию, засекречены. 

Эксперты склоняются к мнению, что силовая установка XPeng будет работать от компактного 3- или 4-цилиндрового двигателя внутреннего сгорания, состыкованного с батареей 5C и электромотором. Система быстрой зарядки позволит пополнить ее запас всего за 12 минут.

Усовершенствованию технологии будет способствовать искусственный интеллект, который сможет оптимизировать использование аккумулятора и двигателя в зависимости от дорожных условий, высот и уклонов. 

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Фото:XPeng

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