Китайская революционная технология электрокаров обещает 1400 км пробега и быструю 12-минутную зарядку

Китайская автомобильная компания XPeng раскрыла планы по созданию новой технологии для электромобилей, которая обеспечит им внушительный запас хода, а также предельно быструю зарядку.

Окончательные детали проекта не раскрыты, но босс XPeng Хэ Сяопэн утверждает, что в комбинированном режиме запас хода машины, построенной по такому типу, составит более 1400 км.

Система уже получила свое название – Super Electric. Предполагается, что она будет использовать электромоторы для непосредственного привода колес и двигатель внутреннего сгорания, работающий в качестве генератора.

Размеры аккумулятора, тип двигателя пока неизвестны. Более того, планы китайской компании относительно того, в какую машину собираются внедрить новую технологию, засекречены.

Эксперты склоняются к мнению, что силовая установка XPeng будет работать от компактного 3- или 4-цилиндрового двигателя внутреннего сгорания, состыкованного с батареей 5C и электромотором. Система быстрой зарядки позволит пополнить ее запас всего за 12 минут.

Усовершенствованию технологии будет способствовать искусственный интеллект, который сможет оптимизировать использование аккумулятора и двигателя в зависимости от дорожных условий, высот и уклонов.