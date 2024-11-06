В России стал доступен новейший китайский оппонент «ГАЗели»

В Китае нет дефицита в коммерческих автомобилях. Основная часть таких машин делается местными марками, причем иногда в коллаборациях.

Так, к примеру, не так давно совместное предприятие SAIC-GM-Wuling представило свой гибридный грузовик под маркой Linxys Automobile, также известной как Lingshi. В итоге у них получился автомобиль Linxys G200P PHEV, который вполне может посягнуть в России на территорию «ГАЗели».

Одна из таких машин недавно появилась на нашем рынке. И, как выяснил Daily-Motor, речь идет о совершенно новом грузовичке, оснащенном гибридным приводом (на базе 1,6-литрового ДВС).

Машина расходует на каждые 100 километров до 7 литров горючего и обладает мощностью 163 лошадиные силы. В кузове Linxys G200P PHEV может поместиться 11 м3 груза (2,5 европалеты), а на полностью заправленном баке и заряженных батареях машина способна проезжать без остановок до 700 километров.

Длина автомобиля составляет почти 6 метров, ширина равна 1,9-метрам, а высота – 2,7-метрам. Габариты грузового отсека машины выглядят следующим образом: 3520 мм в длину, 1790 мм в ширину и 1765 мм в высоту.

В базовый арсенал конкурента «ГАЗели» из «Поднебесной» входят светодиодные фары, электростеклоподъемники, система кондиционирования воздуха, мультимедийная система с USB-портами, центральный замок, системы ABS и EBD, а также многое другое.

Что касается цены машины, то в этом показателе она заметно уступает отечественным «ГАЗелям». Стоимость китайского гибридного грузовичка составляет 3 миллиона 533 тысячи рублей.