ДомойАвтоновости сегодняВ России стал доступен новейший китайский оппонент «ГАЗели»

В России стал доступен новейший китайский оппонент «ГАЗели»

Он стоит дороже 3,5 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
Менее 2 мин. чтения

В Китае нет дефицита в коммерческих автомобилях. Основная часть таких машин делается местными марками, причем иногда в коллаборациях. 

Так, к примеру, не так давно совместное предприятие SAIC-GM-Wuling представило свой гибридный грузовик под маркой Linxys Automobile, также известной как Lingshi. В итоге у них получился автомобиль Linxys G200P PHEV, который вполне может посягнуть в России на территорию «ГАЗели».

Одна из таких машин недавно появилась на нашем рынке. И, как выяснил Daily-Motor, речь идет о совершенно новом грузовичке, оснащенном гибридным приводом (на базе 1,6-литрового ДВС).

16916551739660802huoguichexingye 04

Машина расходует на каждые 100 километров до 7 литров горючего и обладает мощностью 163 лошадиные силы. В кузове Linxys G200P PHEV может поместиться 11 м3 груза (2,5 европалеты), а на полностью заправленном баке и заряженных батареях машина способна проезжать без остановок до 700 километров. 

Читайте на Daily-Motor – продолжение новости ниже –

Длина автомобиля составляет почти 6 метров, ширина равна 1,9-метрам, а высота – 2,7-метрам. Габариты грузового отсека машины выглядят следующим образом: 3520 мм в длину, 1790 мм в ширину и 1765 мм в высоту. 

578426 ktyptg9w

В базовый арсенал конкурента «ГАЗели» из «Поднебесной» входят светодиодные фары, электростеклоподъемники, система кондиционирования воздуха, мультимедийная система с USB-портами, центральный замок, системы ABS и EBD, а также многое другое. 

Что касается цены машины, то в этом показателе она заметно уступает отечественным «ГАЗелям». Стоимость китайского гибридного грузовичка составляет 3 миллиона 533 тысячи рублей. 

Подписывайтесь на наш ТГ-канал и Google News

Фото:LINXYS

Интересное по теме:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+