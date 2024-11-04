Стало известно, какой счет за ремонт машины заставляет владельцев задуматься о продаже своего автомобиля

Автомобили, как и любая техника, изнашиваются и ломаются. И хотя прилежный владелец регулярно обслуживает свое авто, чтобы повысить надежность и свести к минимуму вероятность неожиданного счета за ремонт, неприятные сюрпризы могут произойти в любой момент. Но насколько большим должен быть неожиданный счет за ремонт, прежде чем он заставляет автомобилистов задуматься о смене машины?

Согласно новому исследованию, в Великобритании переломный момент составляет 772 фунта стерлингов за любой 12-месячный период, что соответствует 97 тысячам 500 рублям по текущему обменному курсу.

Компания «CarGurus» провела соответствующий опрос, изучив мнения 1000 британских водителей, у которых не было никакого гарантийного покрытия на свой автомобиль.

Интересный момент этого исследования оказался в следующем. Несмотря на то, что респонденты подтвердили планы подвести черту под неожиданным счетом в размере 772 фунтов стерлингов (97 тысяч 500 рублей), они же заявили, что готовы потратить в среднем 14 тысяч 320 фунтов стерлингов (1 миллион 817 тысяч рублей) на замену своего автомобиля. При этом все они готовы свыкнуться с отсутствием на такие машины гарантии.

Другие факторы, которые заставляют британцев продавать свои старые машины, включили в себя также: 10-дневное ожидание ремонта или три или более неисправностей в год.