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Китайский гибрид проехал без дозаправки и подзарядки 2208 км

Установлен новый мировой рекорд дальнобойности автомобиля PHEV

Текст: Михаил Романченко
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Китайская марка Roewe принадлежащая концерну SAIC, добилась впечатляющего достижения, установив новый рекорд книги Гиннеса за самое большое расстояние, которое преодолела подключаемая гибридная машина (PHEV) без дозаправки и подзарядки. 

Среднеразмерный седан Roewe D7 DMH проехал невероятные 2208 км за четыре дня. 4-дверка преодолевала сложные участки местности, включая гравийные дороги, снег и лед, а также перепады высот, тратя в среднем на каждые 100 км пути 2,49-литра горючего.

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Приводила в движение рекордсмена книги Гиннеса силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового ДВС, работающего с электромотором. Общая мощность системы составляла 201 лошадиную силу.

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Автомобиль мог похвастаться высоким запасом хода в 1400 километров, который включает в себя дистанцию в 125 км, проезжаемую машиной исключительно на электротяге.

Впрочем, во время рекордной поездки Roewe D7 DMH удалось превысить эти значения, продемонстрировав весь потенциал технологии PHEV (подзаряжаемый гибрид).

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Фото:SAIC

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