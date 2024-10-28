Китайский гибрид проехал без дозаправки и подзарядки 2208 км

Китайская марка Roewe принадлежащая концерну SAIC, добилась впечатляющего достижения, установив новый рекорд книги Гиннеса за самое большое расстояние, которое преодолела подключаемая гибридная машина (PHEV) без дозаправки и подзарядки.

Среднеразмерный седан Roewe D7 DMH проехал невероятные 2208 км за четыре дня. 4-дверка преодолевала сложные участки местности, включая гравийные дороги, снег и лед, а также перепады высот, тратя в среднем на каждые 100 км пути 2,49-литра горючего.

Приводила в движение рекордсмена книги Гиннеса силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового ДВС, работающего с электромотором. Общая мощность системы составляла 201 лошадиную силу.

Автомобиль мог похвастаться высоким запасом хода в 1400 километров, который включает в себя дистанцию в 125 км, проезжаемую машиной исключительно на электротяге.

Впрочем, во время рекордной поездки Roewe D7 DMH удалось превысить эти значения, продемонстрировав весь потенциал технологии PHEV (подзаряжаемый гибрид).