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Lancia выпустит новый роскошный автомобиль Gamma: что о нем известно

Его премьеру ждут в 2025 году

Текст: Михаил Романченко
nuova lancia gamma 2026 prima foto teaser 1

Легендарный итальянский автопроизводитель Lancia, готовится к возвращению с предстоящей моделью Gamma. Эта новинка, запуск которой запланирован на 2025 год, станет флагманом возрожденного бренда.

На первом тизерном изображении показана задняя часть нового автомобиля с дизайном, демонстрирующим характерную световую подпись, вдохновленную концепцией Pu+Ra HPE и новым Ypsilon. А заметный логотип в виде буквы «А» и горизонтальная светодиодная полоса в экстерьере машины призваны намекать на элегантную и современную эстетику.

Lancia Gamma 1

Ожидается, что Gamma будет типом фастбэка, аналогичным по размеру Audi A5, BMW 3 серии и Mercedes-Benz C-Klasse. Он будет построен на платформе Stellantis STLA Medium, которая достаточно гибкая, чтобы вместить различные варианты силовых агрегатов, включая полностью электрические, гибридные и подключаемые гибридные конфигурации.

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Хотя точные характеристики силового агрегата Gamma еще не раскрыты, вполне вероятно, что компания предложит ряд электрифицированных вариантов для удовлетворения потребностей кардинально разных аудиторий.

С выпуском Gamma компания Lancia планирует вернуть свою былую славу, а также покупателей, которыми уже казалось умирающего автопроизводителя теперь обещает снабдить головной концерн Stellantis.

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Фото:Stellantis

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