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Любители офф-роуда уничтожили 3000-тысячное наследие исчезнувшей цивилизации

Опубликованы шокирующие фотографии

Текст: Алиса Шашкова
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Свобода делать все, что не запрещено законом и уважение к природе не всегда идут рука об руку. Но иногда дело доходит до того, что в расход попадают настоящие исторические памятники.

Как пишет журнал «The New York Times», в высокогорных районах Чили внедорожники, выезжающие на офф-роуд, часто съезжают с разрешенных маршрутов и наносят необратимый ущерб древним живописям, высеченным в пустыне тысячи лет назад. 

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Геоглифы представляют собой огромные глиняные произведения искусства, появившиеся в пустыне еще 3000 лет назад. Им удалось сохраниться почти без изменений из-за уникального климата пустыни Атакама.

Читают на Daily-Motor.Ru

Отсутствие осадков в этой местности позволило сохранить местный ландшафт статичным в течение 25 миллионов лет, а следы, оставленные людьми в различные периоды мировой истории, не исчезают там быстро. 

Члены Фонда пустыни Атакама утверждают, что уже много лет бьют тревогу из-за поведения водителей внедорожников, делающих древние места игровой площадкой для проведения гонок по пустыне. 

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Организация жалуется, что чилийские власти не делают достаточно для защиты этих объектов наследия и даже позволяют проводить в этих местах ралли Атакама, не проверяя маршрут соревнований. 

На снимках, сделанных с беспилотника (фото выше), можно заметить огромное количество следов от колес внедорожников, некоторые из которых проходят через древние символы.

Фото:@fundacion_desierto_atacama

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