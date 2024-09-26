Любители офф-роуда уничтожили 3000-тысячное наследие исчезнувшей цивилизации

Свобода делать все, что не запрещено законом и уважение к природе не всегда идут рука об руку. Но иногда дело доходит до того, что в расход попадают настоящие исторические памятники.

Как пишет журнал «The New York Times», в высокогорных районах Чили внедорожники, выезжающие на офф-роуд, часто съезжают с разрешенных маршрутов и наносят необратимый ущерб древним живописям, высеченным в пустыне тысячи лет назад.

Геоглифы представляют собой огромные глиняные произведения искусства, появившиеся в пустыне еще 3000 лет назад. Им удалось сохраниться почти без изменений из-за уникального климата пустыни Атакама.

Отсутствие осадков в этой местности позволило сохранить местный ландшафт статичным в течение 25 миллионов лет, а следы, оставленные людьми в различные периоды мировой истории, не исчезают там быстро.

Члены Фонда пустыни Атакама утверждают, что уже много лет бьют тревогу из-за поведения водителей внедорожников, делающих древние места игровой площадкой для проведения гонок по пустыне.

Организация жалуется, что чилийские власти не делают достаточно для защиты этих объектов наследия и даже позволяют проводить в этих местах ралли Атакама, не проверяя маршрут соревнований.

На снимках, сделанных с беспилотника (фото выше), можно заметить огромное количество следов от колес внедорожников, некоторые из которых проходят через древние символы.