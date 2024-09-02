Эти известные западные автомобили сегодня выпускаются в Китае

Китайский автопром продолжает захватывать мировой автомобильный рынок, а его продукция постепенно вытесняет с полок дилеров всю другую. Понятно, что автомобили Chery, MG, BYD и остальных китайских брендов преимущественно выпускаются в самой «Поднебесной». Но далеко не все знают, что в КНР ведется еще и сборка множества известных «западных» моделей. Daily-Motor.Ru раскрыл их список.

Tesla – Model 3 и Model Y

Две популярных модели Tesla сегодня выпускают в Китае для нужд местного рынка, но порой они попадают и в другие страны (к примеру в Россию по параллельному импорту). Производством машин занимается фабрика Gigafactory в Шанхае, а некоторые владельцы автомобилей, сошедших с ее конвейера, утверждают, что китайские Tesla даже более качественны, нежели американские.

Volvo – C40, XC40, XC60, EX30 и S60

Шведский бренд запустил производство своих машин в Китае в 2013 году, когда открыл свои первые заводы в Чэнду и Дацине. Производственные площадки были разработаны в партнерстве с «поднебесной» материнской компанией Geely.

В 2021 году шведы стали полноправными владельцами двух своих китайских предприятий, выкупив 50-процентную долю у Geely. Сейчас эти площадки собирают целую россыпь моделей бренда – от C40 до S60.

Polestar – 2,3 и 4

Электрический дочерний бренд Volvo, который также использует Китай в качестве производственной площадки для выпуска таких моделей как Polestar 2, 3 и 4.

Компания, специализирующаяся на электромобилях, впервые начала выпуск собственной модели в КНР еще в 2017 году, когда запустила сборку гибридного купе Polestar 1. С тех пор список моделей, которые собирают на заводе бренда в КНР, только растет.

BMW – iX3

Несмотря на то, что большинство бензиновых и электрических моделей выпускались в родной для компании Германии и США, первым продуктом баварской марки, локализованным для Китая, стал среднеразмерный электрический кроссовер iX3, разработанный в сотрудничестве с местным Brilliance Auto.

Двойник X3 с питанием от аккумулятора встал на конвейер завода BMW в Шэньяне в 2020 году. Сегодня этот электрический «паркетник» является единственной моделью компании, выпускаемой в Китае.

Mini – Aceman и Cooper Electric

Дочерний бренд BMW, известный как Mini, имеет более тесные связи с Китаем, нежели основная компания. В 2018 году BMW Group объявила о создании совместного предприятия с Great Wall Motors (GWM) в КНР для производства электрических моделей Mini, получивших название Spotlight Automotive.

Партнерство двух производителей привело к созданию нового завода в городе Чжанцзяган, где сейчас выпускают электромобили Cooper Electric и Aceman, тогда как Countryman с батарейным питанием собирается на мощностях BMW Group в Лейпциге (Германия).