Свежее поколение Suzuki Swift отправилось на новый рынок сбыта

В конце прошлого года состоялась официальная премьера нового поколения хэтчбека Swift. Машина заметно изменилась внешне, а также пережила существенную техническую трансформацию, обзаведясь новым двигателем.

До недавнего времени новый «Свифт» продавали только в родной для него Японии и Индии, а теперь стало известно, что эта модель расширила список стран новым рынком сбыта.

Офис Suzuki объявил о начале поставок нового поколения хэтчбека Swift в Южную Африку. Четвертая генерация этой модели сменит там третью итерацию 5-дверки.

Автомобиль обещают представить покупателям сразу в пяти комплектациях, но с одним двигателем – новым 1,2-литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором Z12E, выдающим 81 лошадиную силу и 112 Нм крутящего момента, который передается исключительно на переднюю ось. Мотор пришел на смену устаревшей 1,2-литровой атмосферной «четверке» на 83 л.с.

Связку новому силовому агрегату Swift на всех рынках составляет как механическая коробка передач, так и вариатором (CVT). Привод машины может быть только передним.