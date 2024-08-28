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Hot Wheels выпустит самую реалистичную игрушку в своей истории

Ожидается, что первое время за нее будут просить около 100 долларов

Текст: Ростислав Архипов
Not Wheels MSCHF 1

Компания Mattel готовится выпустить одну из самых реалистичных игрушек в истории бренда Hot Wheels, которая будет отдавать дань всей автомобильной рухляди, ездящей по дорогам общего пользования. 

Уморительная модель представляет собой передетализированную машинку, которая наполнена всеми красочными клише в ультрабюджетном сегменте.

Копия Hot Wheels x MSCHF 7 1

Новинка получила почти все, что можно увидеть в городском потоке – от несочетающихся панелей кузова и колес до поврежденных стекол, ржавчины на кузове, потертостей на бампере и отсутствии некоторых декоративных элементов. 

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Одними из самых забавных деталей в этой машинке являются «шнурки» на заднем бампере и свисающий ремень безопасности, который отсылает к автомобилям с выстрелившими подушками и сорванными ограничителями ремней. 

Hot Wheels x MSCHF 4

В продажу новинка поступит уже в эту пятницу. Сколько она будет стоить пока неясно, но многие ждут, что уже в первые часы начала продаж такие машинки появятся на eBay и будут стоить там не менее 100 долларов (порядка 9 тысяч рублей).

Фото:Mattel

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