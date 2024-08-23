Чем лобовое стекло самолета отличается от автомобильного

Разница между ветровым стеклом автомобиля и лобовым стеклом самолета колоссальна. Коммерческие воздушные лайнеры подвергаются воздействию гораздо более серьезных нагрузок, чем автомобили, а их стекла являются структурной частью фюзеляжа.

Daily-Motor.Ru раскрыл разницу между ветровыми стеклами автомобилей и самолетов, обратив внимание на неизвестные многим нюансы.

Разница между лобовым стеклом автомобиля и самолета

Ветровые стекла самолетов бросают вызов законам физики, поскольку испытывают огромные температурные контрасты. Во-первых, разница температур между их внутренним слоем (в салоне) и внешним слоем может превышать 80 градусов, а температура на большой высоте и вовсе может достигать 60 градусов ниже нуля.

С другой стороны, сам внешний слой также выдерживает большие перепады температур от горячей взлетно-посадочной полосы до высоких слоев атмосферы. По этой причине некоторые производители самолетов используют черную рамку вокруг стекла, которая помогает гармонизировать температуру фюзеляжа с температурой лобового стекла.

Кроме того, самолетное лобовое стекло способно выдерживать гораздо более высокое давление, чем автомобильное. А еще оно и его якоря обладают высоким уровнем защиты от вибраций и скручиваний фюзеляжа, а также солнечной радиации.

Помимо всего прочего, ветровое стекло самолета должно обладать химической стойкостью к определенным элементам и быть способным выдерживать удары электрическим током, а также повреждения вулканическим пеплом или градом.

Как производят лобовые стекла самолетов

Ветровое стекло коммерческого самолета изготавливается из различных слоев химически закаленного стекла, полимеров и уретана. Стекло имеет хорошее соотношение прочности к весу, большую жесткость, меньший прогиб и отличное оптическое качество.

Уретан обеспечивает адгезию к стеклу для большей устойчивости к расслоению, а его эластичность при низких температурах резко снижает вероятность холодного скола.

Стекла также имеют антибликовые покрытия, которые уменьшают блики и улучшают видимость, водоотталкивающие обработки и системы обогрева и защиты от обледенения. Кроме того, в них интегрированы датчики, которые позволяют обнаруживать любые повреждения или трещины, а также контролировать условия их использования.

Типичная их конструкция представляет собой внешний слой армированного стекла, нагретый лист, один толстый лист уретана, еще один слой армированного стекла, более тонкий лист ПВБ (поливинилбутираль) и третий слой стекла. Общая толщина материала превышает три сантиметра.

В процессе сертификации лобового стекла проводятся такие испытания, как бросание предметов веса и массы, аналогичных весу и массе птицы среднего размера, чтобы проверить его прочность.

Как меняют лобовые стекла самолетов и сколько это стоит

Замена ветрового стекла самолета является сложной задачей, которую могут выполнить только специалисты в этой области. Как правило, оно монтируется изнутри салона, с якорем, предназначенным для предотвращения его отделения и выпадения из самолета.

Стоимость самой детали и необходимых материалов вместе с монтажными работами и последующей сертификацией составляет в среднем 5 миллионов рублей.