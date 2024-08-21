Выяснились подробности крушения гиперкара Hennessey Venom F5 на трассе NASA

В начале июля компания Hennessey попыталась установить новый рекорд ускорения от 0 до 400 километров в час в Космическом центре Кеннеди (принадлежит NASA), но во время этой процедуры произошел неприятный инцидент.

Основатель и гендиректор компании Джон Хеннесси тогда заявил, что авария случилась на скорости 400 километров в час. Подробностей об этом крушении было немного, но недавно о нем выяснилась свежая информация.

Как сообщает издание «WKMG News 6», прототип Hennessey Venom F5 разбился и перевернулся при попытке преодолеть порог скорости в 482 километра в час. Для этого автопроизводитель арендовал взлетно-посадочную полосу Космического центра Кеннеди по цене в 2200 долларов (примерно 200 тысяч рублей) за 4 часа.

Испытательный трек NASA, как правило, используется для посадки космических шаттлов. Его длина составляет чуть более 4500 метров, делая его одним из немногих мест в мире, достаточных для тестирования гиперкаров.

В результате аварии пострадал не только сам прототип Venom F5, но и взлетно-посадочная полоса. Hennessey был выставлен счет на 713 долларов (65 тысяч рублей) за ее очистку от обломков и ремонт.

Что касается пилота машины, то он отделался легким испугом. Сейчас в Hennessey расследуют этот инцидент. В качестве потенциальных причин аварии называют одну из механических неисправностей.