В Сети раскрыли секрет «беременных» автомобилей в Китае

Неделю назад Сеть всколыхнули снимки, сделанные в Китае во время одного из новостных сюжетов. На кадрах с видео можно было наблюдать крайне необычную картину – автомобили покрывались огромными пузырями на кузова. Причем это далеко не всегда была продукция местного автопрома.

С тех пор фотографии и созданные на их основе клипы стали вирусными, а подписи к ним часто включали упоминания, что такие автомобили выглядят как беременные.

Первоначально многие были уверены, что такие пузыри надуваются на автомобилях из-за некачественной пленки, которой обклеены их кузова. Однако этот тезис оказался правдивым лишь отчасти.

Основной проблемой, с которой столкнулись владельцы «беременных» автомобилей в Китае, стало несоблюдение технологии оклейки кузовов пленкой.

Под покрытием скопилась влага, которая при сильном нагревании (сейчас во многих регионах КНР наблюдается аномальная жара) заполняет пленку водяным паром, тем самым образовывая такие крупные пузыри.

Несмотря на то, что все это выглядит забавно, ездить на таких машинах нельзя. Пузыри, как правило, образуются на капотах автомобилей, чем перекрывают видимость для сидящего за рулем, а значит выезжать на них в таком виде на общественные дороги небезопасно.