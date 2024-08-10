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Выяснилось, почему на кузовах китайских авто появляются пузыри 

Это не связано с качеством самих машин

Текст: Алексей Шмидт
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Не так давно в Сети завирусились фотографии из Китая, где на кузовах автомобилей местного производства обнаруживались огромные пузыри. Феномен настолько впечатлил пользователей интернета, что машины, которые столкнулись с ним, даже прозвали «беременными». 

Но как такое оказалось возможно? Ответить на этот вопрос взялся специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. 

Снимок экрана 2024 08 10 в 10.26.33

По словам эксперта, всему виной стали лакокрасочные пленки, качество которых не отвечает современным стандартам. Ими нередко оклеивают кузова машин не только в КНР, но и в России. 

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Ряд сервисов, занимающихся оклейкой автомобилей в такие пленки, использовал для этого не оригинальные материалы, а поддельные, которые при воздействии на них высоких температур попросту начинают вздуваться. 

Напомним, с начала лета «Поднебесная» (в особенности ее северные регионы) страдает от аномальной жары. 

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