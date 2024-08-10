Выяснилось, почему на кузовах китайских авто появляются пузыри 

Не так давно в Сети завирусились фотографии из Китая, где на кузовах автомобилей местного производства обнаруживались огромные пузыри. Феномен настолько впечатлил пользователей интернета, что машины, которые столкнулись с ним, даже прозвали «беременными».

Но как такое оказалось возможно? Ответить на этот вопрос взялся специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, всему виной стали лакокрасочные пленки, качество которых не отвечает современным стандартам. Ими нередко оклеивают кузова машин не только в КНР, но и в России.

Ряд сервисов, занимающихся оклейкой автомобилей в такие пленки, использовал для этого не оригинальные материалы, а поддельные, которые при воздействии на них высоких температур попросту начинают вздуваться.

Напомним, с начала лета «Поднебесная» (в особенности ее северные регионы) страдает от аномальной жары.