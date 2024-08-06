Во Франции создан пятитактный водородный двигатель, достигающий 50% энергоэффективности

Пока мировой автомобильный сектор концентрирует большую часть своих усилий на электромобилях и снижении цен на такие транспортные средства, чтобы сделать их более привлекательными, параллельно инженеры ведут работу над альтернативными технологическими решениями. Недавно во Франции отчитались о создании пятитактного водородного мотора с высокой энергетической мощностью.

Многие уже успели забыть о том, что помимо электричества одним из жизнеспособных вариантов топлива будущего является водород. Автопроизводителем, который дал толчок его появлению в автопроме, стала Toyota. Но французская фирма Efficient Hydrogen Motors (EHM) продвинулась гораздо дальше, подготовив революционный тип водородного мотора.

Инженеры включили пятую ступень в цикл сгорания, чтобы воспользоваться отработанной энергией, которая рассеивается после завершения каждого цикла. За счет такого решения им ужалось заметно повысить эффективность силовой установки.

Новый 5-тактный водородный двигатель от EHM

В четырехтактном двигателе в цилиндр впрыскивается воздух и топливо, а затем во втором цикле поршень сжимает смесь. Следующим шагом является воспламенение от свечи зажигания, после фаза выброса газов.

Французская фирма добавила своему мотору пятый цикл, в котором водяной пар, выделяющийся после сгорания, направляется во второй цилиндр. В ходе испытаний выяснилось, что это технологическое решение позволило увеличить КПД традиционных двигателей сразу на 37-50%.

Пока пятитактный водородный мотор является лишь прототипом, но компания EHM уже разработала пять патентов и инициировала процедуру по поиску инвесторов. Цель состоит в том, чтобы собрать 100 миллионов евро (порядка 6 миллиардов рублей – Daily-Motor.ru) в течение трех лет.

Эта сумма позволит начать производственный этап, который стартует с тиража в 3500 единиц двигателей в год. Максимальная мощность таких агрегатов составила бы около 360 лошадиных сил и позволяла бы использовать их даже на массивных транспортных средствах.