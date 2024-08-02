Художник возродил внедорожник Isuzu Trooper/Bighorn на неофициальных рендерах

Выпускавшийся в период с 1981 по 2002 год полноразмерный внедорожник Isuzu был известен под несколькими именами. В родной для него Японии машину продавали как Bighorn, но на международном рынке автомобиль предлагался под названием Trooper. Что самое интересное, у этой модели существовало множество шильдиков от других автопроизводителей: от Honda Horizon до Acura SLX, SsangYong Korando Family и других.

Независимый дизайнер «Theottle» вспомнил об этом интересном проекте и решил показать, как мог бы выглядеть новый Isuzu Trooper, если бы машине предстояло вернуться в строй.

Несмотря на то, что Isuzu и Mazda в последнее время успешно сотрудничают в бизнес-модели бейдж-инжиниринга, художник решил использовать в качестве шаблона для нового Trooper не Mazda CX-90, а Honda Pilot актуального поколения. И результат оказался поразительным.

Машине достались хоть и небольшие изменения по сравнению с «Хондой», но очевидные. На рендерах внедорожник получил другие фары, решетку радиатора и задние фонари, которые выполнены в современном стиле моделей Isuzu.

Кроме того, пиксельный мастер перестроил задние стойки оригинала на новый лад, что сделало возрожденный Trooper более квадратным, чем выглядит его донор в лице Pilot.

Разумеется, все это лишь выдача желаемого за действительное, которое не имеет ничего общего с настоящими планами Isuzu. Японский автопроизводитель не спешит расширять свою линейку автомобилей новинками и сосредоточен на обновлении актуального модельного ряда.