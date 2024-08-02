ДомойАвтоновости сегодняВьетнамский бренд VinFast начал продажи собственного аналога «Оки» 

Вьетнамский бренд VinFast начал продажи собственного аналога «Оки» 

Он стоит чуть дороже миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
vinfast vf3 1.jpg

Вьетнамский бренд VinFast уже несколько лет пытается закрепиться за пределами родного для себя рынка, стремясь расширить свое присутствие во всех сегментах. Накануне в портфолио этого автопроизводителя появился небольшой кроссовер, который назвали VF3. Машину показали еще три года назад, но ее поставки начали только сейчас. 

61d621914bd7ca05d3636583754c40e8 e1722577522658 1456x818 1

Длина машины равна всего 3,2-метра, а высота составляет порядка 1,6-метра, чем она сильно напоминает отечественную «Оку». VF3 оснащен одним электрическим двигателем, который интегрирован в привод задних колес. Его отдача равна 44 л.с., а в связке с ним работает тяговый аккумулятор емкостью 18,63 кВт/ч. 

В VinFast утверждают, что за пополнение заряда батареи от 10 до 70% требуется всего 35 минут, а на разгон машины от 0 до 50 км/ч понадобится примерно 5,3-секунды. 

Интересное на Daily-Motor.Ru
24f99d7979d1b0e8030ea5a29ec1c49c e1722577543586 1

Список оснащения VF3 включает в себя все, что можно требовать от бюджетного автомобиля, в том числе мультимедийную систему с десятидюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой современных протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

61426f1d5ff6e35be96fd7ca776c3469 1

Кроссовер продают как в версии без батареи (ее можно брать в аренду), так и с аккумулятором. Последняя стоит 322 миллиона донгов или примерно 1,1 миллион рублей по текущему курсу. 

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+