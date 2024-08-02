Вьетнамский бренд VinFast начал продажи собственного аналога «Оки» 

Вьетнамский бренд VinFast уже несколько лет пытается закрепиться за пределами родного для себя рынка, стремясь расширить свое присутствие во всех сегментах. Накануне в портфолио этого автопроизводителя появился небольшой кроссовер, который назвали VF3. Машину показали еще три года назад, но ее поставки начали только сейчас.

Длина машины равна всего 3,2-метра, а высота составляет порядка 1,6-метра, чем она сильно напоминает отечественную «Оку». VF3 оснащен одним электрическим двигателем, который интегрирован в привод задних колес. Его отдача равна 44 л.с., а в связке с ним работает тяговый аккумулятор емкостью 18,63 кВт/ч.

В VinFast утверждают, что за пополнение заряда батареи от 10 до 70% требуется всего 35 минут, а на разгон машины от 0 до 50 км/ч понадобится примерно 5,3-секунды.

Список оснащения VF3 включает в себя все, что можно требовать от бюджетного автомобиля, в том числе мультимедийную систему с десятидюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой современных протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Кроссовер продают как в версии без батареи (ее можно брать в аренду), так и с аккумулятором. Последняя стоит 322 миллиона донгов или примерно 1,1 миллион рублей по текущему курсу.